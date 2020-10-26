習近平軍改又有大動作　解放軍體育的前世今生

日前，解放軍宣布對全軍專業體育力量進行改革。不再保留群眾性強、社會資源豐富的競技體育項目隊，只保留部分軍事特色鮮明的項目隊。解放軍不再參加全國綜合性體育運動會和單項賽事，只參加世界軍人運動會和國際軍事體育理事會單項賽事。這是習近平上任以後中國軍事改革的又一最新大動作。

中共素有重視體育的傳統，在第一次國共內戰時期，毛澤東曾提倡紅軍部隊通過捉迷藏、踢足球、武術等體育活動來提高戰鬥力。抗日戰爭時期，八路軍120師開展體育活動最為出名，其「戰鬥籃球隊」曾經風靡一時。

中共建政後，體育被列入解放軍正規化訓練內容，全軍體育訓練得到統一。由總政治部負責全軍群眾性體育活動和競技體育，總參謀部負責全軍軍事體育訓練。

抗戰期間，八路軍士兵舉行籃球比賽。（網絡圖片）

在1951年，解放軍組建了八一體育工作大隊（簡稱八一體工大隊），隸屬總政治部宣傳部文化體育局，下轄籃球、排球、羽毛球、足球、田徑、乒乓球、自行車、舉重、體操、游泳、手球和沙灘排球等項目隊。

改革開放後，解放軍加入國際軍事體育理事會。為了與國際接軌，解放軍又於1982年組建了軍事體育運動大隊（簡稱八一軍體大隊），隸屬總參謀部軍訓部軍事體育訓練局，下轄軍事五項、射擊、馬術、擊劍、鐵人三項等項目隊。

除了八一體工大隊和八一軍體大隊這兩支主要力量，解放軍其他體育單位還有海軍體育工作隊與解放軍冰上訓練基地。另外，各大軍區、各軍種、兵種和直屬單位等都有體育運動隊。

解放軍曾多年稱霸中國體壇。1952年解放軍舉辦了首屆全軍運動會，比首屆全國運動會（1959年）早了七年。在歷屆全國運動會中，解放軍代表團三次獲得金牌榜榜首。而在歷屆世界軍人運動會上，解放軍代表團始終名列獎牌榜前三名。

中國籃協10月20日發佈公告稱，八一男女籃今後不再參加CBA聯賽和WCBA聯賽。資料圖為江西南昌，2018-2019賽季中國女子籃球職業聯賽(WCBA)賽場上，八一女籃在比賽結束後集體向球迷敬禮。（資料圖片/中新社）

另外，解放軍也走出了眾多體壇明星。在中國體育史上，首次戰勝外國國家隊的，是解放軍女排；首次打破世界紀錄的，是解放軍舉重運動員陳鏡開；第一個體操世界冠軍，是解放軍運動員馬燕紅；為中國實現冬奧會獎牌零的突破的，是解放軍運動員葉喬波。

八一體工大隊，建隊以來共獲得了14人次奧運會冠軍、120人次世界冠軍、980人次亞洲和重要國際比賽冠軍。八一軍體大隊，截至2012年共獲得189個世界冠軍、169個亞洲冠軍和國際邀請賽冠軍。八一籃球隊拿下33個全國冠軍。八一軍事五項隊奪得100多個世界冠軍，男隊、女隊在世錦賽上共取得「十八連冠」，使在歐美國家流動了33年的戴布魯斯杯首次落入亞洲和中國。

毋庸諱言的是，在取得輝煌成績的同時，解放軍體育也存在一些短板與弊端，如雙頭領導、好倉管理、重複建設、資源分散，以軍隊文化建設為目的的群眾性競技體育和以提高戰鬥力為目的的軍事體育訓練並行等。

葉喬波，中國前女子速度滑冰運動員，12歲入選八一速滑隊，曾奪得世錦賽冠軍和三枚奧運會獎牌。（百度百科）

習近平上任後，對解放軍進行大規模改革，改革的範圍與力度前所未有。解放軍體育力量也在這次軍改中進行調整改革。2018年1月，分布在八一體工大隊和八一軍體大隊等全軍不同單位的22支項目隊統一整合為中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心。這一改革，使該中心成為解放軍唯一專業體育單位，下設射擊、田徑、游泳、籃球、滑雪、軍事五項等29支項目隊。

時隔兩年，官方這次又宣布不再保留群眾性強、社會資源豐富的競技體育項目隊。數年前，中共就提出解放軍要「優化軍隊規模結構，調整改善軍兵種比例、官兵比例、部隊與機關比例，減少非戰鬥機構和人員」，習近平在2015年大閲兵上宣布中國裁軍30萬，作為非戰鬥機構和人員，解放軍體育力量勢必將持續精簡。

目前尚不清楚具體有哪些解放軍體育項目隊將裁撤，哪些項目隊將保留。不過，已經確定的是，在今後中國國內體育賽事中，將不再出現解放軍的身影；而國際軍事體育賽事，仍將是解放軍展示實力和形象的舞台。