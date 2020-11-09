【觀察】拜登時代來臨　對台軍售可能面臨幾個變數

在美國，民主黨總統候選人拜登早前宣布已經贏得大選，雖然後續還有司法訴訟問題持續滋擾，但是整體形式幾乎大定。

未來美國將在民主黨執政下，特朗普共和黨政府的軍事戰略可能會大幅轉變。拜登接受美國軍事媒體《軍官》（Military Officer）的訪問中，首度揭露他的國防政策大綱。他揚言要削減特朗普時代龐大的國防預算規模（超過7,000億美元），首先將會檢視特朗普政府提出的擴大海軍艦隊，所謂「500艘軍艦」的「無敵艦隊」（Armada）大造艦計畫，將第一個碰壁遭到擱置。

拜登已經向媒體表示，準備取消特朗普時代的500艘大艦隊的計畫，並削減美國國防預算。（The 7th Fleet ）

而特朗普任內，10度軍售台灣，且範圍涵蓋相當敏感的攻擊性武器，包括射程300公里以上的ATACMS炮兵戰術導彈、AGM-84H增程型空射距外陸攻導彈（SLAM-ER）和400枚射程150～250公里以上的RGM-84L-4 Blk II型陸射型魚叉距外陸攻導彈（SLAM）和高敏感的4架MQ-9B無人機等主要軍售案，加上66架F-16V Blk70戰機以及108輛M1A2T型主戰坦克等重大裝備案，以及售價昂貴的愛國者導彈升級等，林林總總加起來已經超過180億美元，是台灣自從被美國政府不承認後，最高額的軍售，未來拜登政府走馬上任，台美軍售的未來將如何發展？台灣各界有不同意見。

台灣國防部所屬智庫國安院初步判斷，未來類似特朗普此種「意外驚喜」式的武器出售案，將會得以平息，台美之間的軍售關係將回到小布什時代的「逐件審查」單筆軍售案模式，而在奧巴馬時代建立的「包裹模式」軍售，因為印太局勢已經改變，美國對於民主黨奧巴馬時代立定的「重返亞洲」（Pivot to Asia）大戰略不變，只會持續深化，但是面貌將不同於特朗普模式的「大張旗鼓」，而是改採積極與盟邦合作的模式推動。在此局勢下，美台軍售可能會有所降級，走回《台灣關係法》條文中所律定的「防禦性武器」範疇。但是，何謂「防禦性武器」？定位模糊不清，完全操之在美國的政治解釋，台灣的主動提出權力可能下降。

未來類似ATACMS陸軍戰術導彈系統此種純攻擊性武器，在拜登時代恐怕無緣台灣。（U.S.Army）

而由於特朗普政府10筆高價軍售案，價值180億美元以上，未來數年台灣的國防預算能否承受？是否能全部吃下？在沒有特朗普政府的對台特殊待遇政策下，台灣要獨立吃下如此龐大的軍售訂單，恐怕要為時數年，基本上是否能在2026年以前全部吞下，都還有變數。如果台灣自身無法提升國防預算的額度，且要維持與中央政府總預算的低比率，以及下探國防預算佔GDP的比例，則台軍可能在拜登政府時代，都不會向美國求售其餘項目的新式武器。

而美國對台的戰略，在特朗普時代已經進化為「台灣堡壘」（Fortress Taiwan），拜登政府是否要延續此種戰略？目前來看？不論是否，此項戰略在拜登政府眼中，並非首要必須處理的調整目標。

未來變數最大的，就是台灣號稱11月已經開工建造第一艘原型艦的IDS潛艇，一旦失去美國政府的強力支持，此案是否成真？北京的沉默態度或許就是最好的答案。（台灣國防部提供）

而台灣各式自制軍武、國防自主的計畫，因為美國政權易主，政策可能大幅度改變，美商是否還能夠持續秘密地協助台灣建造高技術、高質量的戰略武器，目前還在未定之數。尤其，以號稱在11月「開工」的台灣自制IDS潛艇，未來一旦失去美國的援助，眾多關鍵零組件、系統整合工程的合約是否落實？目前都還是羅生門，美方沉默無言，而台方則大力宣傳。

但是要窺探台灣IDS潛艇的真正進度，有一推理邏輯。對照特朗普政府任內10度公開軍售台灣，北京當局怒火不斷迅速上升。而更加敏感的戰略性物資、也就是IDS潛艇的所謂秘密協助建造案？為何北京至今毫無反應？從此一指標，是否反應出，台灣軍方對於IDS潛艇的造艦事實上還未具有實質能力？由於此事實北京已經在某些層面看出困難，也並不認為台灣能夠成功自制潛艇，故從未對此案有任何言語上的針對性，僅冷眼旁觀而已？

聯合打擊巡防艦（Joint Strike Frigate）方案，可能是台灣海軍唯一能夠獲得新式巡防艦的機會，且能在台灣本地組裝，但是在180億對美軍購的預算後，台灣是否還有能力吃下此案？已經是相當嚴重的政治問題。（U.S.Navy）

同樣的，目前台灣遇上自制困難的新式海軍巡防艦案（震海案），要從美國方面得到技術解套，局面也同樣不樂觀，且台灣已經無力支付相關經費。即使美國方面同意釋出最新的「聯合打擊巡防艦」（Joint Strike Frigate）方案給台灣，作為自制藍本，台灣恐怕也無預算吃下。

不論如何，拜登政府上台，民主黨重新掌握政權，並不表示美國的大戰略即將面對鉅變。由於美國是三權分立的制衡體制，官僚機器操作國家的影響力大於政黨輪替的力量，故其政策皆有持續性，大戰略並未改變，且美國盟邦在特朗普時代遭受污辱和唾棄，將在拜登時代重新尋求合作模式，美國走出「孤立主義」的陰影，重新尋求國內的團結與國際上的合作，以合作代替對抗，此情此境下，台美未來的軍售關係，在台灣已經無經費、且美國戰略手段可能微調的狀態下，特朗普時代的煙花式軍售，可能將成為過去。