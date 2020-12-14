西藏版三峽︱「藏區大開發」啟動　雅魯藏布江水電站勢成主引擎

中國在「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議中，明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」。中國電力建設集團董事長晏志勇表示，「對於水電行業來講，這是一次歷史性機遇」。 1999年，前國家主席江澤民宣布將「西部大開發」戰略列入國家戰略，旨在通過政策傾斜和財政投入，縮小東西部地區經濟發展的差距，提升中西部地區的綜合經濟實力。然而直至今日，西藏還存在著經濟發展總體水平低，基礎設施建設依然滯後等發展難題。雅魯藏布江下游水電開發項目會不會是西藏在「西部大開發」事業上的一大新動力？

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因為先天自然稟賦、近現代被殖民歷史及經濟轉型，中國地域發展不平衡的局面早已顯現，其中西部地區的經濟發展進程明顯落後於東部沿海地區。自中央發展「西部大開發」事業以來，西部地區經濟大有進展，西藏經濟就有連續20多年保持兩位數增長的紀錄。

根據資料，2019年西藏的GDP為1697.82億元（人民幣，下同），比上一年增長8.1%，人均GDP為48902元，在內地31個省市區中排第23。但西藏經濟總量很小，總量長期位居全國各省級行政區末位，還具有很大的增長潛力。西藏有著得天獨厚的自然和人文景觀，旅遊、礦業、特色農畜產品加工業等，均蘊藏著巨大的商機。由於落後的基礎設施，特別是交通等條件的制約，嚴重影響了西藏經濟的發展速度。

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十年之後再發重磅文件

中央於今年5月發布《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》。這是繼2010年《深入實施西部大開發戰略》發布十年之後，再次以中央、國務院名義發布的關於西部大開發的重磅文件。為此中央拋出了「36條」方案，外界預測，大規模基礎建設恐在未來數年在中國西部觸發又一輪熱潮。

「36條」方案屬「頂層設計」，直接提及西藏的內容不多，例如僅提及加快川藏鐵路建設、深入開展對口支援新疆、西藏和青海等省藏區等，但是縱觀西藏近年在鐵路的發展，以及或將成事的雅魯藏布江下游水電項目，基礎設施建設明顯是推進西藏發展的重要動力。

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川藏鐵路與中尼鐵路蓄勢待發

基建匱乏是西藏發展的大障礙之一，而鐵路網的建設就正好體現「藏區大開發」的規模和環環相扣。

青藏鐵路自2006年全線正式通車後，長期制約西藏的運輸樽頸被打破，當地緊張單一的運力局面也得到緩解，運輸成本降低一半以上，令進出藏貨物量大幅提升。截至2018年已累計運送旅客1.82億人次，運送貨物5.52億噸。

在西藏目前的鐵路建設中，最受關注的是全線1,742.39公里的川藏鐵路，其中雅安至林芝段已於11月開工，預期2026年完工。全線通車後，成都至拉薩的鐵路運行時間將從目前的36小時縮短至12小時左右。

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另外，從雲南昆明到拉薩的鐵路已納入國家《中長期鐵路網規劃》中，官方稱力爭在「十四五」期間開工建設。

至於跨境鐵路，連接西藏和尼泊爾加德滿都的中尼鐵路，預計中國境內部分將在兩年內建成。據知西藏與尼泊爾在2019年的貿易總額為31.65億元，佔全部進出口的64.9%，估計中尼鐵路將有助促進兩地貿易關係。

從過往來看，鐵路網的建設除了可縮短地域距離，在顯著改善人們出行條件的同時，亦能帶動沿線經濟增長和相關產業結構升級，在一定程度上改變落後地區的生活，促進區域經濟發展。

西藏農牧民向遊客招手致意。（新華社）

每年料提供額外200億元予西藏

回到規劃中的雅魯藏布江下游水電項目，困難之一在於循陸路運輸建築用機械，鐵路網的鋪設正有助於解決交通問題，提高工程進度的準確性和可靠性，以期加速開發該流域的水電能源。

根據中國電力建設集團董事長晏志勇的說法，下游近6000萬千瓦水電的開發，每年可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。水電站又是「民生工程」，運行後每年可以為西藏形成200億元以上的財政收入，此外水電站開發對於基礎設施建設又有拉動作用。

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眾所周知，以當地的交通條件，要建設如此大規模的水電站，亟待公路和鐵路建成擴容才能經陸路運輸各種施工機械，因此在建設水電站的過程中，必定會大大推進當地的基礎設施，可紓緩當地經濟受交通制約的問題。此外，每年200億元的財政收入對於GDP僅為1700億元的西藏來說，更是寶貴的持續收入來源。從長遠來說，隨著內地對環保的日益重視，對於潔淨能源的需求也日益增加。雅魯藏布江下游豐富的潔淨能源，對於能源供應大有補益。