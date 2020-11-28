內地擬在雅魯藏布江下游開發水電站　規模相當於3個三峽電站

「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」。中國電力建設集團董事長晏志勇強調會全力落實該項決策。據介紹，雅魯藏布江流域水能資源豐富，其資源量相當於再造3個長江三峽電站。

晏志勇周四（26日）表示，雅魯藏布江下游水電開發是「五大工程」。第一是生態工程，雅魯藏布江下游水電站所發電力和工程建設對地方的貢獻，會使得西藏為「二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」發揮絕對巨大的作用。

第二，是國家安全工程。包括水資源安全、國土安全等。第三是民生工程。晏志勇稱，雅魯藏布江下游水電站投入運行後，每年可以為西藏形成200億元以上的財政收入，再加上水電站開發對於基礎設施建設的拉動作用等，西藏的發展必將發生翻天覆地的變化，「當地人民生活的幸福感必將變得更加強大，西藏自治區也會因此對生態保護作出更大貢獻。」

第四是國家重大的能源工程。雅魯藏布江下游近6000萬千瓦水電的開發，每年可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。第五是國際合作工程。隨着水電站的開發，電網通了、公路通了，中國與南亞的合作也將更加通暢。

數據顯示，西藏水能資源理論蘊藏量在2億多千瓦左右，佔全國的30%，居各省區市之首。其中，雅魯藏布江流域幹流水能資源最豐富，理論蘊藏量近8000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術可開發資源，規模相當於3個多三峽電站（裝機容量2250萬千瓦）。

長江三峽水利樞紐工程。（新華社）

但作為中國「西電東送」的能源接續基地，西藏目前水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量的1%左右。因此雅魯藏布江下游水電的開發，被認為對西藏經濟社會發展和中國能源電力行業發展有重大意義。

（綜合報道）