【愛情相處】對的人不需要你那麼完美　只要夠愛，缺點也可愛

喜歡你的人不需要你那麼完美，即使對方看穿你所有的缺點、無心之失和弱點，也會覺得你非常棒；不夠喜歡你的人，就算你再優秀和好看，人家還是會讓你空等、傷心，還是會突然消失、忙到天荒地老，所以你根本犯不著如此小心迎合別人，問心無愧好了。

人就是如此矛盾，明明可以接受灑了的飲品、遺失了的財物這些突如其來的失去，卻無法接受走散的愛人、別人只有三分鐘熱度的錯愛，總是在事如願違後，以各種的藉口和歪理合理化他不夠愛你的現實。

（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

例如心想：「如果他對我沒有感覺了，怎會忽略我一段長時間後，又一如既往回來找我？」「之前我們關係很好的，只要我再做些甚麼或不煩他那麼多，說不定他就不會那麼忽冷忽熱，會回來找我、愛我。」

明明時間和經歷已經告訴你，誰是真的愛你，值得你以生命好好珍惜；誰只是玩玩而已，倒應冷暖自知，更要好自為之，繞道而行，偏偏你還是敗給自己的不甘心、假想和強求。

可是，絕望真相遲早會讓你知道，原來即使再多的執著、再多的不肯，不願接受順其自然，錯的人還是會有一天狠心離開你，回歸他那個充滿好奇的花花世界裡。

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（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

而你則由於過度虛耗巨大精力來刻意討好，拼死挽回一段已經破碎的愛，所以後來累壞了和變得更傷痕纍纍，失去愛與被愛的能力，就算遇到合適的人也早已耗盡了最好的自己。

這樣真的是你想要的結果嗎？

或者你要明白，真正好的愛情是不用那麼費力經營，是你只要做好本分，努力了、珍惜了，兩人就已經能順其自然的舒服相處：在一起時可以很開心；不在一起時可以很安心；二人相處時不必太小心。

還是為感情而迷茫，點擊以下愛情金句圖，或會有所啟發：

換句說話，你的不夠完美，只是一塊鏡子，教你看清究竟誰才是真正對你好、值得依靠的人，所以有時你真的無需強迫自己時刻完美，就讓那些不夠好的一面展現出來，給你肯定誰是真正對的人。

最後你會發現，在對的人面前，你不必長期活苛刻期待之中，成為完美的人，而你卻會因為深愛和正能量，不知不覺變成了更好、更上進、更有自信的人。