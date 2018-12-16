【戀人未滿】有一種關係叫永遠的曖昧　不敢說出口的感情成就密友

或許他是你生命中的主角，而你，就只能夠永遠當他的配角。

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沒有什麼特別的理由，讓你離開他，因為當你習慣了在他的身邊，他佔據了你的生活，你根本沒法想像，沒有他的日子會變成怎麼樣。就好像自小在動物園長大的動物，又怎能適應野外的生活呢？你習慣了他的陪伴，又怎能過着沒有他的日子呢？

因為當你習慣了在他的身邊，他佔據了你的生活，你根本沒法想像，沒有他的日子會變成怎麼樣。（gettyimage/視覺中國）

你們沒有說將來，他是你最好的朋友，在你需要他的時候，未必每次都能夠馬上出現，但總會可以抽時間陪伴着你。一旦揭穿了的喜歡，你們或許不能夠繼續這樣下去。沒有說愛你，是一個遺憾；但因為說了愛你而失去，會更加遺憾。有時候，你會想，如果他能陪着你到老就好，但這個關係，能永遠嗎？不知道會否能夠找到一個比他更好的人，或比他更懂你更照顧你的人，彷彿你會視他為一個擇偶指標，你有時裝作堅強，裝作若無其事，這若即若離的關係，叫你分不清楚，他究竟是你的誰。

這若即若離的關係，叫你分不清楚，他究竟是你的誰。（gettyimage/視覺中國）

是愛還是曖昧？就是所謂友達以上戀人未滿的狀態，有些人面書上的狀態「It's complicated」/「處於複雜狀態」，會否都是處於類似這樣的關係呢？於真實與虛構之間，有時幸福得難以相信，他只是朋友那麼簡單。是否在這些關係當中，兩方都能夠單純的視對方如朋友，而沒有期望終有一天能成為情侶呢？一廂情願的感覺很差，與其妄想發展成情侶的關係，倒不如安份做好朋友的角色，不能成為戀人，至少能夠友達到老。

不能成為戀人，至少能夠友達到老。（gettyimage/視覺中國）

不甘心又如何，反正任何人從來不能控制一個人的決定，說愛一個人很容易，承諾並相守到老更不容易。有些生命中重要的人，未免會承受分開和失去的痛苦，寧願做一世的朋友。最愛的人，未必是你的枕邊人，可能是你一世的密友，做個老朋友，至少保證不會和他只有過去，還可以和他有現在和過去。

有種關係，叫「永遠的曖昧」。

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《有一種關係，叫永遠的曖昧》— 與其妄想發展成情侶的關係，倒不如安份做好朋友的角色，不能成為戀人，至少能夠友達到老。」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）