39歲的周勵淇終於覓得真命天子，超勵志！女人一向對年齡相當敏感，過了三十之後，似乎每分每秒都覺得行得更快。特別對那些仍未有另一半的女生，三十之後的每一年，都很難過。不過年齡與時間真的不是問題，只要你沒失去信心、沒放棄自已，要相信那個他，總會出現。

我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！ 周勵淇（Niki）

（nk830）

真愛總是會來得不遲亦不早，Niki在40-1遇到真愛，原來也有不少女星在40過後，才遇上命中注定的一位。

莫文蔚 41歲嫁初戀情人

現年48歲的莫文蔚（Karen），在2011年時與丈夫Johannes在倫敦舉行了一場盛大的派對，那年她41歲。

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莫文蔚的愛情故事令不少人羨慕，17歲時與後來的丈夫在意大利的世界聯合書院認識，是兩個人的初戀，即便那刻沒有開花結果，但竟然在一段漫長的歲月後，二人重相逢，竟又再燃起愛火，緣份還是把他們拉回一起，初戀結婚成為一時佳話。在那年的英國時間9月9日晚上，二人在倫敦舉辦一場盛大派對，慶祝兩人相識30週年的同時，也邀請過百賓客見證他們二人的甜蜜愛戀。

鄭秀文 41歲嫁翻撻舊愛

現年46歲的鄭秀文，2013與許志安結婚，那年她41歲。

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買不起樓一星期過兩天渡假式婚姻 在暫借空間也要打造家的感覺

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也許是陪伴香港人成長的一對，由當年的新秀比賽一見定情，到後來以情侶姿態合唱《其實你心裡有沒有我》，相信不少香港人還記得這種種。兩人分分合合24年，許志安也另有新歡，不過後來二人又戲劇性地公開復合。鄭秀文曾在二人的復合聲明中提到：「我並非要成就什麼驚天動地的愛情，我只想踏實地經營一段平凡人的情感，我坦承跟安仔重新開始。結果如何？我不能預計。」未來無法預期，但只要雙方都有心就可以，二人終於2013年修成正果，至今仍非常甜蜜。

我永遠不會對愛情失望，沒有甚麼過不去的。 周迅

周迅 40歲結束情路坎坷

現年44歲的周迅，2014年與高聖遠結婚，那年她40歲。

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周迅的情路一直都不太平坦，初戀是搖滾歌手竇鵬，交往4年以為可以和他牽手走進教堂，對方卻突然説「我太寵你了，寵到我不能正常工作。」即便她接下來多努力，還是救不了這段情。努力不一定有回報，到後來的賈宏聲、李亞鵬、李大齊，還是沒有好結果。直到遇上高聖遠，雖然兩人身份地位懸殊，也得不到大家看好，但周迅終在40歲那年，如願當了新娘。

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