【兄弟】盼遇一位張非凡　叛逆外在藏著情深：發生任何事我都會在

女生渴望的愛情，其實非常簡單，不一定靠物質搭建，更重要是內心的觸動。對愛情劇集著迷，也許是期望的投射，想擁有經得苦難的感情，令感覺踏實。《兄弟》即將大團圓，三段感情裡，唯獨張非凡（王浩信飾）最為吸引，外在看似不正經，四出惹事，但在緊要關頭，卻又變得認真和可靠，讓人捉摸不透，就如他所言：「讓你估到便不是非凡了。」

男人不壞，女生不愛，部分人的內心深處，其實都想擁有一位張非凡。(《兄弟》劇照)

男人不壞，女生不愛，部分人的內心深處，或許都想擁有一位張非凡，因知道對方表面不在乎，內裡卻是寫著孤單，希望有人發現，這時充滿母愛的你，便禁不住贈他溫暖，成為他的唯一。張非凡雖愛玩樂，被認定貪名逐利，但馬斯婷知道，真實的他為人熱心，決定成為唯一信他的人，「誰都可以不信，但要相信Fever（張非凡）。」他主動向你傾訴心事，展示有別他人的溫柔，令你更加肯定，自己佔對方多重要地位，同時亦盼他能獲得幸福。

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你的聰明是我未來的依靠

或許有人認為，愛情離不開物質，這話不算錯誤，但需要的背後，並不是虛榮心，而是他給你未來的安全感。比起讀書聰明，擁有生活智慧的人更受歡迎，有些事確實不是靠書本和理論，便能解決，而是實戰實幹的經歷，才讓人感到安心，在你感無助時，用他的模式守護你；在你感悲傷時，用他的模式逗你快樂，縱使他或不富有，但至少你是無憂無慮，能夠做自己，這實已足夠。

以後你不知怎來，我帶你來，你不知自己在做甚麼，我教你去做，總之有我在你身邊，你不用害怕。 張非凡

「以後無論發生任何事，我只會在這裡。」(《兄弟》劇照) 能共甘苦的人，成了你的依靠，雖沒甜言蜜語，也沒一句「我愛你」，但他的承諾和行動，已表達一切，令你不禁心想：啊！原來我也可以很幸福。斯婷不幸遺傳嫲嫲的病，出現早期腦退化，對未知的將來，充滿害怕和驚慌，非凡察覺到她的不妥，知悉後不但沒離棄，更向其承諾，「以後無論發生任何事也好，我不會去哪裡，我只會在這裡。」他並不是隨口說說，每次見面，他都是主動報到的那位，讓斯婷的記憶，一直留有他的身影。

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謹慎的人情更深

難以捉摸，亦算是種謹慎，免得讓人看穿弱點，有機可乘，因此他行的每步，都經深思熟慮，稍為一個玩笑，也不過是為緩和繃緊情緒。相識不久便生情，雖看似兒戲，但對他而言，其實比一般愛情，需定下更大決心，因戒備心重，難以相信別人，故若遇見令他打開心扉的人，他便會毫無保留付出，相信自己的這個決定，並好好守護這段難得之情。倘若你在某天遇見一位這樣的人，請緊抓這個機會，因這或會換來你和他的幸福將來。