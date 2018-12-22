不少人都渴望經歷一見鍾情，那種明明是陌生人，但又因為一個眼神、或是動作而不明所意的喜歡對方。一見鍾情是可遇不可求的機會，能遇上之後也講求毅力，畢竟喜歡只是一剎那，接下來才是主菜。

《水行俠 Aquaman》中飾演主角Arthur的Jason Momoa，相信不少女生看過他的演出後都被他的肌肉吸引，原來現實中的他，也有個一見鍾情的愛情故事。

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Jason Momoa的另一半Lisa Bonet，同為演員，她比他年長12歲，交往十多年的二人，在2017正式完婚，育有一子一女。「我在電視上見到她，馬上跟媽媽說，我想要她。」那年只有八歲的Jason Momoa，第一次在電視中看到Lisa Bonet。小時候，也許你我也曾喜歡上某某明星，但他對她的喜愛，但超過了追星，是真的愛上。「我想我是喜歡得，要以餘生來尋找她，也一定要得到她。」聽上有點瘋狂，連Jason Momoa也笑言，直到他們生了兩個孩子才敢告訴Lisa Bonet那年的一見鍾情，怕嚇跑自己的太太。

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「我一直都與她見面，她一直是我的女王。」 Jason Momoa

（BrUeopagdql）

不知道是這份超額的愛感動上天，抑或是真的對的人總會在對的時間出現，在那個「八歲宣言」後的18年，他們終於相遇。2005年，他26歲，已在演藝圈中略有名氣的他，在洛杉磯中的某間Jazz Club遇上了她。「我真正感受到對的時間對的人的意思，不過當下我有點擔心自己的髮型會嚇跑她。」Jazz Club形容，見到Lisa Bonet的第一眼，內心就像發現放煙花一樣，夢寐以求的人終於在自己的眼前出現。

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為了製造更多的相處時間，Jason Momoa更耍了點小心機，拜託Lisa Bonet開車送自己回去。那晚，兩人聊了很久，也成為二人戀情的起點。他們之後的日常雖不如其他明星戀人得到眾人注目，但他們之間的平淡幸福，該是最美滿的愛情故事。

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