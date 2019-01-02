【兩性相處】用「溫柔的傷害」為對方好　善意謊言係愛定係責任？

愛情裏的大部分事情是一個願打，一個願挨，連說謊這種事也無法俐落地分出對錯。若一方本着「為你好」的心意溫柔哄騙，另一方抱持「不追究」的心態選擇相信，這樣的相處模式，或許也能天長地久。只不過，騙你真的是因為愛你嗎？

騙你真的是因為愛你嗎？（Gettyimages／視覺中國）

和異性友人單獨看了一場電影，不對伴侶坦白是為了避免對方猜疑，是為了不傷害雙方的感情。對方的床上功夫越來越差，自己寧可默默忍受，也不提出來溝通，偶爾還要稱讚兩句以免對方傷心。明明上一段戀情刻骨銘心，現任不斷追問，但最好還是別如實作答。善意的謊言，在愛情裏究竟是忌諱還是需要？

（馬來西亞東方網） 為人夫、為人父的口罩男在Facebook專頁有約63萬關注者，2017年出版《我可以心甘情願，但你不能理所當然》長踞台灣兩性書市排行榜，今年5月推出《你必須愛得有底線：沒有底線的愛，不叫愛，叫自虐》，藉文字提醒大家： 愛，要恰到好處。

以下是他針對「善意的謊言，在愛情裏是需要還是忌諱」提出看法：

在回答這個問題前，我想先請各位朋友搞清楚，什麼是：「善意的謊言？」因為有太多人根本不了解這句話的意思和用途，便胡亂使用。

何謂善意的謊言？按圖看看口罩男解釋善意的謊言的真正意思吧▼

回應前文提及的3個假設題來回答，並套用以上的這套利他觀念。

一、和異性友人單獨看了一場電影，不對伴侶坦白是為了避免對方猜疑，是為了不傷害雙方的感情。

表面上好像合情合理，但得利者是誰？是自己啊。為什麼看電影之前，不先知會伴侶，甚至為什麼不跟自己的伴侶去，反而要跟其他異性去呢？事後為了掩飾自己的行為，說得好聽是怕另一半猜疑亂想傷了彼此感情，但其實說謊的目的，不就只是為了掩飾一開始自己錯誤的心態嗎？

二、對方的床上功夫越來越差，自己寧可默默忍受，也不提出來溝通，偶爾還要稱讚兩句以免對方傷心。

說謊的目的是擔心對方內心受傷，其出發點是為了對方而撒謊，這是善意謊言，但實際上，自己的感受也不容忽略。後續可藉由其他方式，例如一起運動、飲食、甚至一些角色扮演，來調整伴侶之間的情趣，有時候魚水之歡這件事情，心理影響大於生理。

有時候魚水之歡這件事情，心理影響大於生理（《婚前試愛》劇照）

三、明明上一段戀情刻骨銘心，現任不斷追問，但最好還是別如實作答。

這就要看你的不老實說，是為了擔心現任男友吃醋，還是為了掩飾自己心裏還有前男友，這兩個心態決定了謊言的善或惡。其實，愛的刻骨銘心雖然是事實，但也過去了，如果已經完全放下了，不妨在現任追問時，一五一十地說明，但最後請補上一句：「那都過去了，我現在最愛的可是你，其他人都取代不了。」

但如果明明內心還有前男友，為了掩飾自己將現任當成備胎或療傷的對象，而不願說明，那老實說，你根本連交男友的資格都沒有。無法完全的去愛一個人，那其實你是在害一個人。

無法完全的去愛一個人，那其實你是在害一個人（Gettyimages／視覺中國）

（馬來西亞東方網） 馬來西亞作者海芮語曾出版小說《缺頁的告白》，並先後在台灣及新加坡舉辦展覽及分享會。關於愛情裏的善意謊言，她說： 相處之道才是關鍵。

以下是她對愛情裏的善意謊言的看法：

你認為自己看的是「浪漫武俠片」，但對不起，它終究還是武俠片。你說你想站在演唱會的搖滾區安靜地聽歌，可你阻止不了四周躁動不安的靈魂。

善意的謊言，裹上一層唯美的糖衣，以為這樣就能把殺傷力降低。所謂溫柔的傷害、貼心的背叛、天真的犯罪…前面加上正義的辭藻，就能說服自己是為對方好，但你無法改變謊言本身的動機。

無論是抱着不說實話「你好我好」的長期受委屈心態，還是我知道說了肯定自尋煩惱，其實就是一種預設。聰明的大腦已自動運算出可能出現的各種結果，預設說實話對方會有的反應；預設有些麻煩能免則免；預設人和人之間都應保有隱私，即使已經如此親密。

無論是抱着不說實話「你好我好」的長期受委屈心態，還是我知道說了肯定自尋煩惱，其實就是一種預設。（《好好戀愛》MV截圖）

無論是抱着不說實話「你好我好」的長期受委屈心態，還是我知道說了肯定自尋煩惱，其實就是一種預設。聰明的大腦已自動運算出可能出現的各種結果，預設說實話對方會有的反應；預設有些麻煩能免則免；預設人和人之間都應保有隱私，即使已經如此親密。

於是，就出現了許多的「原來」。原來他瞞着你陪前任看醫生、原來她不喜歡你蓄鬍子因為接吻會扎到朱唇卻還要扮陶醉、原來情人節禮物一點都不實用卻不敢說實話。

日積月累的不敢說實話漸漸讓關係出問題（Gettyimages／視覺中國）

很多時候，讓關係出問題的並非謊言本身，而是彼此日積月累的相處模式所積澱成的一種慣性。因為你願挨，所以我習慣用這種方式和你相處。如果你無法接受，那我只好把謊言升級。如果無關伴侶間的誠信，而是大至性關係和諧度、小至對方腹部泳圈開始有些礙眼，如果你心胸夠廣、接受度夠高，那何來善意的謊言？

兩性關係，終究不是改變別人，而是學習調整彼此的相處之道。每個人和不同的對象交往，都會呈現不同的自己。你若覺得兩人必須零謊言無污染你純我淨的，那就堅決對善意謊言說不。你若覺得善意謊言讓日子好過些，人也快樂一些，那就好好持續這種修煉。

你若覺得善意謊言讓日子好過些，人也快樂一些，那就好好持續這種修煉（Gettyimages／視覺中國）

關於愛情裏的善意謊言，我們擬了三個問題去訪問兩個素人，看看他們的看法。

1. 你是會說善意謊言的情人嗎？若會，為什麼你會那樣做？覺得那樣沒問題嗎？可否舉例，說過怎樣的謊？ 2. 就算自己是會說善意謊言的人，你可以接受另一半對你說謊嗎（他認為是善意的謊言）？ 3. 你認為在愛情裏，是否真的需要善意的謊言？

【真正的善意是一起拆彈】

按圖看看已婚女醫生丘樺真的看法▼

【要視乎那是甚麼樣的謊】

按圖看看已婚男銷售經理Steve（化名）的看法▼

【兩性調查局】 《馬來西亞東方日報》針對「你是會說善意謊言的情人嗎？」進行了一項網絡調查，共1094人參與。結果顯示，有60%人認為謊言既然是善意的，有何不可；其餘40%人則認為謊言就是謊言，無分善惡。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】善意的謊言騙你是因為愛你？】