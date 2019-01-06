自從踏入社會後，往往會懷念學生時代，以前會覺得天天穿同一套校服很悶蛋，假期總是花盡心思打扮襯衫，但進入職場後，開始懷念這些不用化妝打扮的日子。大概由大學時代開始，女生們的話題離不開減肥、美妝，外出的節目就是逛街買衫，你的化妝枱堆滿了瓶瓶罐罐的化妝品、護膚品，出門也總會打扮一下。

（IG@alinazzyp）

當然，大學時期，你還是可以鬆懈一下，偶爾戴眼鏡、穿「頹Tee」上課也不會顯得奇怪。但踏入職場後，你發現自己皮膚狀況因為加班工作、熬夜而變得急轉直下，你已經有了「不化妝不能見人」的覺悟。畫眼線、眼影、畫眉、打陰影，每一項都是化妝的必修項目，當女生有時真的很累，插畫家「Alina Zeng」正正畫出了女生作為化妝新手時，常常會犯下的錯誤，也讓人不得不佩服女生為了裝扮自己而下的苦功，到底她們畫錯了多少條眼線才能煉成「見得人」的完美妝容。

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然而這一份心思不是每個人都可以感受到，尤其是男朋友。他們永遠不會理解女生為甚麼有數十枝在他們眼中顏色一樣的唇膏，為甚麼買件衣服要花上一天時間。女生總想在心儀對象面前展現最好的一面，男生們看到她們漂亮的外表，卻永遠不能理解她為此做的事。女生也不用嘗試解釋，男生和女生的大腦構造本來就不同，「扮靚」的事，還是留待與好姐妹交流就好。

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