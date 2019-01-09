【情侶照】放閃一定要肉麻？ 西班牙情侶拍出不一樣的甜蜜合照

每每看到Instagram上的情侶放閃，太肉麻總會讓人有些「眼冤」的感覺，來自西班牙的情侶Daniel Rueda和Anna Devís卻打破了我們對放閃照的一貫印象。每張合照都宛如一幅藝術品，色調、構圖甚至服裝配搭都由兩人精心設計，讓我們感受到情侶間的甜蜜之餘，也不得不驚歎二人的創意，而他們的Instagram也吸引了四十多萬追蹤者。

（IG@drcuerda）

點擊看兩人的另類放閃照：

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二人能拍出如此有特色的放閃照並非一日煉成，Daniel是建築師同時是攝影師，最愛拍攝不同類型的建築，所以建築成為二人合照中不可或缺的元素，他們坦言背景有時比人更重要。而Anna雖然是建築公司內的公關經理，但她從小到大就喜歡畫畫，把一切腦海中的想法都畫出來，現在放下畫筆，換了形式，用照片表達自己的想法。兩人是大學同學，相遇時仿佛一見如故，他們的興趣愛好都十分相近，所以自然而然走在一起，平時的拍拖節目就是外出拍照，除了拍合照，還會替對方拍照。

他們為彼此拍的照片：

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Daniel稱他們的照片是「極簡風格」（Minimalism），但每張看似簡單的照片背後，都有很多準備工夫，當他們想到怎樣拍合照時，要先把想法畫下來，然後外出找心目中的拍照地點，他們坦言自己花很多時間尋找適合的拍攝地點，因為建築是兩人心中重要的一環。細節也不可以忽略，他們會穿上配合主題的衣服，預備道具等等。為了一張照片花上不少心思，他們卻依然熱衷於做這件事，因為他們樂於與別人分享自己的想法，「而相片就是一個跨越語言、種族的媒介，別人看到我們的照片時都會會心微笑，這就是我們想為世界做的事。」

當照片也記錄了兩人相愛點滴和足跡，當日後老了細細翻閱，嘴角也會上揚。

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