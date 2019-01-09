【人妻的偽術】謝安琪唱盡女人心聲　要夠假方可維繫感情？

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做情侶還是夫婦，還是不可以把對方底牌完全掀開（資料圖片）

誰亦有戲演，為了相處下去彼此切磋過每天。 《人妻的偽術》

一首歌 —《人妻的偽術》，道出了婚姻的學問。「虛偽」也是一種藝術。一段關係中，是否必須要虛偽才能避免爭吵？是否必須要偽裝快樂才能夠生存？

生而為人，由出生那天開始，每一個人、每一天，其實都在演戲。在家人面前、在朋友面前、在上司面前，在同事面前、甚至在愛人面前，我們都在演，都在偽裝着，明明不快樂又裝作若無其事，明明不喜歡卻又故作很接受。那麼的表裏不一，很虛偽嗎？口口聲聲說很鄙視虛偽的人，你又敢說你一直做人，從來都沒有一點虛偽？還是做人根本就是那麼的虛偽？人若沒有這一面，又能否真正和平地相處？做人要假才能生存？人生如是？婚姻如是？或者可以說，「虛偽」是一種人際關係的技巧，或者是維繫關係的一個手法。

「虛偽」是一種人際關係的技巧，或者是維繫關係的一個手法。（gettyimage/視覺中國）

若有需要做好彼此角色，理應親善，理所當然，如毅行慈善。 《人妻的偽術》

經歷過婚姻，做過人妻，試過歇斯底里地拯救一段重要的關係後，一個以前一直都鄙視虛偽的人，卻發現原來彼此夠假，才是維繫關係的重要關鍵；或者，這就是關係中所謂的「偽術」。

曾經，關係已破壞得不能再壞的地步；曾經，氣餒得無言以對，無論心裏有多不忿也只能吞聲下氣。還記得有一次，明明在家中又應準備開戰，他有他的板口板面，而我選擇了沈默不語。我們同桌吃飯，卻各自修行，而我，竟然可以看着電視也笑得出來，我頓覺自己很恐怖。原來，我已達到化境這個地步：由以前力求解決問題的我，到後來可以從容得置之不理。

原來彼此夠假，才是維繫關係的重要關鍵（gettyimage/視覺中國）

誠實會變天，別說穿了大家心中有根刺太尖。 《人妻的偽術》

有人說，幽默可化解爭吵。幽默的確是另一種表達方法，亦是一個好的溝通方式，是虛偽嗎？倒不能這麼說。只能說，幽默是圓滑且能有趣地表達出意思的方式，可以諷剌別人，又不會一刀傷人，把悲劇化成喜劇去處理，真的不失為一個好方法。不能做到幽默，也不用那麼誠實。做人太誠實，反而會造成彼此傷害，有沒有發現，不是你最親的那些朋友，反而能夠好好維繫。

做人懂得忍一時風平浪靜，懂得隻眼開隻眼閉，懂得不形於色，真的很虛偽，但做人或許就是要這樣。（《前度》劇照）

誰亦要去演，為了相處愉快演好我的每一天。 《人妻的偽術》

有些說話不說出來總比說出來好，不說出來不代表欺騙，而是不破壞關係的技巧，一旦破壞了，就無法回頭。因為一場言語上的執拗，甚至可以將一個完整家庭徹底破碎。爭吵是關係中的致命傷，因為言語本來就是最具殺傷力的武器。做人懂得忍一時風平浪靜，懂得隻眼開隻眼閉，懂得不形於色，真的很虛偽，但做人或許就是要這樣。

做人虛偽一點騙了人也騙不到自己（《前度》劇照）

不應講的死也不說是否等於欺騙？ 《人妻的偽術》

我們常常以為必須要了解得對方清清楚楚，才是愛對方的表現。其實，做情侶做夫妻也好，最忌諱是把對方的底牌完完全全地掀開，你好像看得清清楚楚嗎？很放心嗎？其實事情真相是，對方把某些事情更徹底的隱瞞著你。不一定要每事挖到最深最底，把底牌掀開，就算多年的感情，得到了多少的信任，最後只會兩敗俱傷，千蒼百孔。這是欺騙嗎？從來都不知道的，又怎能說是欺騙？

做情侶做夫妻也好，最忌諱是把對方的底牌完完全全地掀開。（《原諒他77次》劇照）

曾經氣餒得想離開這段關係，當初為保住婚姻，選擇「相信是你一手撐起我的天」，大家都為了不傷和氣，扮演親善大使，「寧願和氣那面盡量被看得見，成為賢內助令大家都滿意，壓抑了個性來奉獻」，我與你都假得都只是在合演一場好戲。「自問做自己都有很多個」，只有自己獨處的時候，才能「做回真得似假的我」，一個人真的不錯，因為不需要演，自己一個，有何不好？

一個人說走就走，自己一個，有何不好？（gettyimage/視覺中國）

夫妻之間，的而且確是一場修煉。真心跟假意都沒關係，明白到原來彼此夠假，才是保住婚姻的關鍵。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《婚姻是一門藝術，婚姻是一門偽術》— 原來彼此夠假，才是保住婚姻的關鍵。

」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。