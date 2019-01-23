【愛情】愛可簡單但不能隨便　相比物質　女生更渴望是陪伴與寵愛

不是那麼多女孩都是愛慕虛榮和現實，反而更多的女孩追求的，並非豐盛的物質生活，而是情人的陪伴和寵愛，讓她從被愛中一直笑下去，要是得到這些，她甚至不介意陪你一起捱下去，但她最怕的，是你又要她捱；又連值得忍耐的疼愛也不給她。 後者這種女孩很清楚，物質只是令她更多選擇，而非令她更快樂。

相比穿金戴銀，一個承諾，實際的陪伴，對女生而言，已很足夠。（《原來你還在這裏》劇照）

一個女孩的幸福，從來不是來自穿金戴銀，即使你們穿平價的情侶裝也能「秒秒鐘歡聚歡笑」；不是來自美酒佳餚，即使一起排隊喝杯珍珠奶茶也可以很開心；不是來自高級跑車，而是一起擠進地鐵，總有你做她的專屬扶手，這已很高興。

正因這樣，所以如今你未有任何實質成就，她也願意為你默默打氣；眼見你漸入佳境或終於捱出頭，她會為你鼓掌，甚至有時反過來勸你別太拼命，擔心你太辛苦或太大壓力，得不償失。

請好好珍惜那個願意跟你一起簡單生活的那位。（《原來你還在這裏》劇照）

雖然對她來說，愛可以這般簡簡單單，但不代表可以隨隨便便，得過且過。

她可以接受你不給她一個奢華的世界，卻無法忍受你一邊留住她，一邊違背她單純的世界，口講幾愛幾愛，但事實上你往往把注意力放於次要的人和事之上，使她質疑自己不重要，只是偶爾被需要，好像愛情和友情也差不多。

在她心目中，沒有人忙得完全無法抽身，哪怕只是花幾秒發一個短訊、花幾分鐘撥一個電話，一切只是優先次序的問題。

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眼見你總是口講一套，做又一套，回覆頻密度低得可憐、言談間愈來愈敷衍，甚至有時猶如人間蒸發了，她很難說服自己真的對你那麼重要，重要得值得留下來。

講到底，愛不是說說便算，更不是確認了就可以等你有空才理會，而是需要大家花時間經營和陪伴，是即使只是簡簡單單一起逛街或一起留在家中，也不覺得可惜和浪費時間。

假如連最基礎的陪伴也沒有，那麼再多的富貴又有何意義？

對於這種單純的女孩而言，最值得珍而重之的，還是你的陪伴和溫暖。若然你根本未有足夠的心理準備和成熟程度擁抱她，有時更會倒過來覺得她要求多多，那麼不要勉強留住她，甚至強求她遷就你。相反，假如你認定了她，請珍惜眼前人吧！

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