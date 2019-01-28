【情人節】高呼單身萬歲 研究發現單身比已婚人士活得更快樂

大家有沒有覺得現在20多、30歲的一群人，愈來愈多人在二十多歲就成家立室？ 「30歲前嫁得出」不知何時開始成為不少女子的人生目標之一。大家總幻想有個人陪的狀況會比單身更快樂，會得到伴侶的支持，每天過著被愛圍繞的生活。 然而，最近有位社會心理學家總結了2017年關於單身者的六項研究，發現單身者其實比已婚者更快樂健康！

《Blue Valentine》

研究由社會心理學家Bella DePaulo與他的團隊於美國進行。他收集了數十年的數據並進行分析，得出以下結論：

已婚者比起單身者更沒有「性福」

《Blue Valentine》

研究人員分析了由1989年至2014年來，超過26000位美國人的數據，發現現代人每年性交的平均次數只有90年代早期的九分之一。

當中，性交次數最少的來自已婚人士或離婚人士，亦即是指當代的單身者比起已婚人士的性生活更活躍快樂！

《Gone Girl》

有這種改變，當然離不開婚觀念比起以前更開放的原故。不過另一方面亦說明了結婚不一定就表示快樂。根據不少性玩具店員的觀察，不少顧客都是已婚人士。他們之所以買性玩具，不是因為想與另一半一同尋求刺激，而是因為另一半已也不碰他了。

許多夫妻僅是因為孩子或尊嚴而同住一室，但卻形同陌路，甚或互相仇恨。不單沒有「性福」，相信連最基本的幸福感都沒有吧。

已婚者傾向比單身者更肥胖？！

《Blue Valentine》

研究人員Randa Kutob及同事花了三年時間，觀察超過79000位、年齡在50到79歲之間的美國女性，並記錄她們的relationship status及各項生理指標。

結果發現，保持單身的女性比結婚的過得更好！另外，離婚的女性比保持已婚狀態的女性過得好！

《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》

研究人員發現，即使考慮了年齡因素，結了婚的女子體重的升幅比起單身女子增加更多，飲酒也更多。而離婚的女子比起已婚女子吃得更清淡、做更多運動，腰圍亦比已婚女子細。 不過結果也不是一面倒傾向單身女子，研究發現，離婚女士的吸煙率比已婚女士多。

有這樣的結果大概是因為已婚女性要花上更多時間去照顧家庭，因而減低了做運動的次數吧。

單身人士更有自信

《How To Be Single》

心理學家Eva C. Luciano及Ulrich Orth分析了超過9000名德國成年人，當中有的正在經營一段關係，有些人剛剛結束關係，有些人則是單身。

結果他們發現，那些愛情在一年內告終的人，自尊水平比一直單身的人更低。他們總結：「如果一段關係運作良好、穩定、可長時間發展，才可讓人提升自尊心。實際上，談一場糟糕的戀愛還不如不談戀愛。」

結果亦發現，已婚人士比起那些正在經營一段長遠關係但不結婚的人，自尊水平更低。

社會心理學家Bella DePaulo總結：

「婚姻是理想的生活方式」這一觀念已經受到了強烈的衝擊。很長一段時間以來，我們都以為單身者沒有性生活，鬱鬱寡歡，孤獨終老（而且死得更早），除非他們趕緊結婚。 但是今天，要嚇倒單身人士可能不再那麼容易了。單身人士的數量達到歷史新高，並且他們往往比已婚人士更加健康，也感到更加滿足。

快到迫人催拍拖及催婚的新年和情人節了，單身的朋友無需因此而感到有壓力！不妨好好地享受單身的生活吧！

資料來源：簡單心理

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