【婚紗】微胖女找婚紗屢被勸減肥　勇試魚尾款顯S身材：笑容由心

女人一生最有動力減肥的時刻，大概就是Big Day前，為了把婚紗穿得漂亮，她們不容許自己的腰間有半點贅肉。近年，女明星的婚紗受人矚目， 但對很多女生而言她們的婚紗「只能遠觀」，女星們最喜愛的以色列品牌婚紗看起來很夢幻，尺碼卻偏小，美麗背後對女性的身形要求十分苛刻，想要穿上香香公主或陳凱琳的婚紗，除了付出金錢還要下一番苦功。即使身邊公認是「瘦底」的朋友，結婚前也要節食，只為了塞進那套腰圍23吋的婚紗。

準新娘Karen卻選擇了反其道而行，做個「佛系新娘」，沒有刻意瘦身。29吋腰的她看起來有點「肉地」，稱不上「肥」，最多只算是微胖。她平時逛街也能輕易找到合適的衣服，但在香港的主流婚紗店中，她的選擇「十隻手指數得曬」。即便如此，她從來沒有因為要迎合主流而減肥，「以前在英國讀書，買衣服完全沒難度，為何在香港選婚紗卻如此困難呢？」一件婚紗，讓人重新思考美的定義。

Karen沒有因為結穿婚紗而刻意減肥。（歐嘉樂攝）

Pre-wedding婚紗苦覓半年

「其實歐美牌子的婚紗也有適合身形豐滿女生穿的尺碼，只是大部份婚紗店都只會買入0碼、1碼出租。」即使是香港中等身形的女生，也難以塞得下等於是xxs或xs的0碼婚紗，但大部份婚紗店仍然選擇買入極細碼的婚紗，大概是確保每張放在IG客人照都要完美無瑕，宛如芭比娃娃穿上婚紗般，曲線盡現。

苦苦尋覓半年，還是找不到一套適合自己的婚紗。（歐嘉樂攝）

Karen在男友求婚後的半年，一直尋找拍pre-wedding的婚紗。在Instagram上看到心儀的婚紗款式，到了實體店試婚紗時，往往只換來一句「無你size」，甚或只會拿出數條較大碼的婚紗，然後說一句「只得這幾款有你Size」，「通常那些婚紗款式都比較老土，或者是綁帶款式，腰被紮得透不過氣，連走路都有困難。」店員或者會推介娃娃裙，把缺點都遮住，但同時也把她的優點完全埋沒。試過之後不滿意的婚紗，Karen堅決不會租，「我相信總會有適合自己的婚紗存在。」此時，店員還是少不免會施加壓力，「她們會跟我說，『不如你試下減下啦，減下會靚』。」，一向自信的Karen沒有受到太大打擊，但她也坦言還是有點沮喪。

魚尾突出身形優點

問及她心目中理想的婚紗，「我只是想要一件簡單，看起來比較年輕的婚紗。」28歲的她，長著baby face，穿上過於隆重的婚紗反而顯得老氣橫秋。最後，拍攝pre-wedding時的婚紗和晚裝卻顛覆了她的期望，魚尾婚紗配上長頭紗，「我從來沒有想過穿魚尾，因為我總是覺得會露出自己的缺點。」魚尾較為貼身，不少女生怕會擠出贅肉而不敢試穿，但其實魚尾婚紗反而可以突顯Karen的「S型線條」，「當別人看到你的優點時，自然不會留意你的缺點。」

另一套露肩晚裝則是她最愛的寶藍色，露肩也仿佛是「顯肥」設計，因為怕露出粗手臂，很多女生也不敢選擇，她卻鼓勵女生勇於嘗試不同類型的婚紗，「有時候，穿出來的效果比你想象中更好。」而最重要的是，選擇一套突顯優點的婚紗，才可以發出由心而發的幸福笑容。

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你永遠看到我的另一面

大部份婚紗店往往只看到準新娘的缺點，拼命催谷她們減肥，所幸的是，Karen與未婚夫Tin總是能看到彼此的另外一面。「他從來沒有叫過我減肥，他總是說現在的我已經很好。」即使找到多漂亮的婚紗，也要有個最適合自己的伴侶，才能襯托出婚紗的意義。兩人在英國讀書時相識，他是她在英國第一個認識的香港人，「還記得我們上課聊天聊得太開心，被教授分開坐。愛情長跑了八年，也宛如當初，「我們每晚都要聊過天才會安心睡覺。」兩人除了是男女朋友，也早已是彼此的知心好友，「求婚戒指也是由他設計，一顆豎起的鑽石，寓意我永遠都看到他的另一面。」或許愛情就是如此，你完全了解對方，永遠都能看穿他笑容背後的憂傷，做對方最堅強的後盾。

求婚戒指由未婚夫親自設計。（歐家樂攝）

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