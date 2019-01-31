【容祖兒劉浩龍分手】再見5年情亦是朋友：你快樂　所以我快樂

容祖兒（Joey）與劉浩龍（師兄）拍拖多年，因為男尊女卑而不被看好，一個是天后級歌手，一個在樂壇際遇一直平平，但兩人也曾經去到論及婚嫁的地步。然而，最近兩人分手的消息不斷傳出，Joey近日出席活動時，終於親口承認自己現已回復單身，與師兄分手。

Joey過往面對媒體對感情生變的問題，一概總是含糊帶過，但傳出分手消息一段時間後，她終於坦白 「我作為一個藝人，說的每一句話和聲明，對任何人都會有影響，所以感情事想低調處理，但問到我，我就誠實跟大家說，我現在是單身。」也許需要時間整理情緒，才能與公眾交待分手的消息。

容祖兒近日終於承認兩人分手了。（容祖兒Facebook）

我們往往覺得被分手那個才會受傷，然而在一段關係中，不論提出分手還是被分手，只要曾經愛過，都總會有感受。到底兩個人要如何繼續之後的交往？一段關係終結了，其實也意味著另一種關係的開始，到底要成為朋友還是形同陌路？種種問題都要經過時間沉澱，消化才可以理清，這大概也是何以分手一段時間，Joey才宣佈分手消息。

感情有不同的層次

誰也不想因為分手，失去一個朋友。從前相愛過的枕邊人，變成朋友總覺得有點尷尬。Joey和師兄拍拖前已經是朋友關係，可幸的是，兩人分手過後，也可以重新當回朋友。去年師兄舉行演唱會，Joey仍然有到場支持，更加坐第一行。演唱會完結後，容祖兒在Facebook上發文支持師兄，「緣份讓我看到這個人的優點，樣子招招積積，但他的真心忠誠這行難找」，但最後卻以一句「人長大了，明白感情有不同的層次，所以無論關係如何。感情不變最重要，你快樂，所以我快樂。」此時，兩人應該已經分手，回歸朋友關係。但可以看出的是，兩人仍然在彼此心中佔有一席位，仍然會希望對方生活得幸福。

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兩人再見亦是朋友。（IG@lauholungwilfred）

關係轉化永遠是感情中的課題

以前，我們總是覺得再見不能做朋友，總害怕接觸對方就會勾勒起過去種種回憶，會令自己更加痛苦。關係的轉化，永遠是感情中最難學習的課題，其實不只是愛情，就如父母也要接受孩子終會長大，不是那個終日跟著自己跑的小孩；又如從前朋友之間會因為工作、生活而變得疏離，如何找出一個讓大家舒服，而又可以不影響對方生活的相處方式，也許比治療分手之痛更加困難。