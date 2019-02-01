【古巨基】亂世情侶訴說被現實擠壓的愛情：計劃未來卻忘記了戀愛

這個時代，生活不易，談戀愛也不易。你覺得擁有兩個人的小天地就是幸福，卑微的願望卻成了遙不可及的妄想。

古巨基新歌「亂世情侶」是他和胡定欣的故事，也是香港你和我的故事。故事始於一個平常的早晨，一對相愛十年的情侶，在拍拖十週年紀念日，他們如常上班。男方是通宵更的倉務員，女方是返Office hour的文員。她上班時，他還在睡，他起身時，她正在工作，即使同居，也沒有多少時間見面。他們正在計劃結婚，慶祝紀念日？早已經是奢侈之事，倒不如多睡一覺，消除長年累積的疲勞。

未來，在亂世中早已變得沉重，為了將夢想中的安樂窩變成現實，我們選擇了「工作萬歲」，犧牲了兩人的相處時光，賺取更多的金錢，換取小小的階磚。忙著計劃未來之際，我們早已忘了戀愛本質。

埋首工作，早已經忘記了戀愛。（IG@leoku）

由忘記戀愛到重拾心動感覺：

+ 7 + 6 + 5

「平常極奢侈的樂趣 /抱著你一夜閒談/明日是假日再也無懼」

還記得讀書時期，一個最無憂無慮的時光，總愛和他「煲電話粥」到深夜，盡說些無聊話。如今，即使睡在同一張床，每晚帶著工作過後的疲憊，兩人之間只剩下一句晚安。即使有空外出看電影，未完場前，身邊那個已經沉睡。你想暫時擱下工作，和他看盡世界的美麗景緻，但想起旅行的支出，你退縮了。為了未來，連追求快樂也會有罪疚感。

然而，看著你日漸追不上的租金，計劃好的未來也仿佛越推越後，犧牲了你們該有的相愛點滴，卻不知換來一個怎樣的將來。

（IG@leoku）

「樂業安居早已/已令送花是重大樂事/現實會逐吋逐呎擠壓當初情意」

MV中的她和他每天過著幾乎一樣的生活，上班、下班、休息，連談情的時間也沒有。努力工作明明是為了兩人的將來，為了建立兩人的小天地，卻因此而輸掉了愛情。情人節、生日、紀念日都因為工作而無暇慶祝，平日沒有心思製造小驚喜已經成為理所當然。為了未來，相愛中的很多不應該都變成了應該。你們之間的隔閡越來越深，工作早已磨蝕了兩人之間戀愛感覺。

（IG@leoku）

「如果/這一生只要找得到/誰陪我每餐青菜淡飯/有哪關闖不過」

所幸是，工作中的他們仍然記掛著彼此，在這個十周年的夜晚，他們重拾了當日的浪漫情意。她在OT時，發了一句「今日係我地十周年......突然之間好掛住你」給他。他做了個瘋狂的決定，在凌晨放下工作，跑到蛋糕店買蛋糕，送到她的公司。故事結尾，兩人到海邊吃已經爛掉了的蛋糕，這是他們這幾年來最深刻的一夜。不是因為爛得一塌糊塗的蛋糕，而是因為很久沒有靜靜地，感受彼此的心跳。

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古巨基十年前與胡定欣合拍「愛與誠」的MV，一對小情侶因為小小的爭執而感到疲倦不堪，最後以一個小小的擁抱化解了爭執，兩個人自此相安無事。「亂世情人」中，這對小情人長大了，吃了蛋糕，亂世也不會改變，明天仍然要辛勞工作，面對現實，只是他們都會記得，即使要計劃將來，也要好好戀愛。