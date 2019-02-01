【情人節】幼稚園相識失聯8年　年少戲言：我要娶你　 20年後兌現

你對幼稚園同學說過的說話，你還記得嗎？ 美國一名男生Matt Grodsky於3歲讀幼稚園時向同學Laura Scheel表白，然而卻於20年後兌現承諾，與對方結婚。

Matt和Laura相識於幼稚園，自細兩小無猜。(Matt Grodsky@Facebook)

從幼稚園認識，兩小無猜

幼稚園的時期理應是一個最懵懂無知、沒煩惱、只懂玩樂的年紀，不知道感情是什麼一回事，也不知道怎樣才算真正喜歡一個人。Matt和Laura也是一樣，只知道自己喜歡與對方在課堂後到公園玩鞦韆、捉迷藏、互相追逐以及於午睡時間偷偷不睡覺，感覺就是一對天天膩在一起的好朋友。

承諾還是開玩笑？

然而，卻有一次Matt在課堂中在全班同學面前向Laura大叫：「我長大後會娶你！」雖然這句說話由一個只有3歲的小朋友說出口沒什麼真實感，甚至會認為只是好朋友之間的戲言，但當時的Matt卻十分認真，為了能在一班男生中脫穎而出，他做了很多事情去吸引Laura更加注意他。

相關文章：

【Vintage手錶】Gucci、Westwood經典復古款 $3000以下有交易！

【本地品牌】推介3個小資女中價飾品 手作質量媲美一般高檔品牌

Matt馬上穿了一套獅子服裝，化身獅子王，得到Laura的注意。(Matt Grodsky@Facebook)

就如，當時大部份女同學都認為當時迪士尼動畫《獅子王》的角色具男子氣概，於是Matt馬上穿了一套獅子服裝，化身獅子王，並在Laura面前晃來晃去，希望對方也會認同他的男子氣概。看似幼稚，但的確能得到Laura的注意。

沒有見面8年的時間，Matt誠懇邀約Laura會面。(Laura Grodsky@Facebook)

+ 4 + 3 + 2

失聯8年，面對要再次見面竟有猶豫

畢業後，他們到了不同的小學讀書，聯繫方法只有一年一次的聖誕卡，完全不會有進一步的聯繫。直至中一時，Matt在一位朋友電話中看到Laura的名字，知道她們是共同朋友後，決定重新找回Laura，並希望相約她會面一次，因此他發了一個短訊給對方，不過或許是多年來沒有聯繫過的關係，始終也會怕出現尷尬的情況，故當時的Laura一口拒絕了他的邀約。可是，Matt沒有放棄，仍然誠懇的再次邀約，結果打動了Laura。

二人火速成為戀人。(Laura Grodsky@Facebook)

+ 5 + 4 + 3

20年後，成為一生中的摯愛

二人到了電影院約會，於那次見面過後，他們重新聯繫，亦於兩星期內確認感覺，成為情侶。儘管其後再次去了不同的學校升讀大學，他們也沒有因此而分開過。2015年，Matt決定兌現幼稚園時期的承諾，於是帶Laura重回當地，單膝跪下來向她求婚，並在2016年12月正式結婚。

問到他們最喜歡對方什麼？他們分別道：

我最喜歡Laura富有感染力的笑容及善良。 Matt Grodsky

我最喜歡Matt的幽默感，他總是讓我開心，為我帶來動力。 Laura Scheel

（資料來源：The Independent, HuffPost, People.com）