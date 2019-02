【單身情人節】數臭前度、報復心計：3 部電影道出愛情的殘酷

明明情人節、雙11等不過是商家創立出來賺錢的「節日」,但大家似乎都樂在其中,有伴侶的全都蜂湧而出,塞爆街頭。 街裡愛人一對對,單身的你與其同人迫(加眼冤),不如躲在家中看銀幕裡的惡女/男如何報復賤格前度!誰說愛情一定甜如蜜糖?

《失蹤罪》(Gone Girl)

《Gone Girl》劇照

講起報復前度,即時想起《Gone Girl》。

《Gone Girl》改編自小說Gillian Schieber Flynn同名小說,由名導David Fincher執導。故事講述自小凡事優秀的女主角Amy Dunne多年前與風趣幽默卻天性較為慵懶的Nick Dunne結婚,頭幾年二人仍過著幸福的婚姻生活,但後來Nick不幸失業,二人天性的差異在這個艱難的時刻亦引伸出全然不同的反應,更釀成了Amy對Nick持續的不滿情緒,以及Nick面對Amy時的強烈自卑感。

《Gone Girl》劇照

二人的婚姻出現各種危機:偷食、互相仇恨、單純視對方為洩慾工具……Amy不滿自己由一個天之嬌女變成一個只可以在家中等候丈夫回家的怨婦,因此計劃了一場最大的報復!

不少人看完Gone Girl之後都說Amy好變態。不過卻有人同時反問:為何Nick偷吃、視Amy為洩慾工具就不變態?假如其中一方成為了渣男/女,另一方只可以默默承受或者受傷離場?如果愛是一場角色扮演遊戲,大家就應乖乖遵守遊戲規則吧!而不守規則的一方,當然要受懲罰了。

不得不說,如果做到Amy報復的程度,真的好厲害。

《夜行動物》(Nocturnal Animals)

《Nocturnal Animals》劇照

由知名時裝設計師Tom Ford執導,電影《夜行動物》講述就讀藝術的Susan與就讀文學的Edward識於微時,二人年紀輕輕、大學未畢業就結婚。一開始二人因理想所以特別投緣,可是後來Susan變得「務實」起來,為了安隱生活,不單放棄藝術創作轉而任職藝術行政工作,更嫌棄Edward沒抱負、沒錢、軟弱。

這時她遇到家底比Edward更好的Hutton,她馬上狠心拋棄Edward轉投Hutton的懷抱,更打掉Edward的孩子。這些舉動都讓Edward心如刀割,十多年過去,都無法再愛上其他人。

《Nocturnal Animals》劇照

為了進行最大的報復,Edward以他們的婚姻為靈感,寫下充滿暴力的小說作品《夜行動物》,並開宗名義將小說送給Susan。Susan在無眠的夜裡邊讀小說,邊憶起當年自己的殘忍,異常內疚與後悔之餘,亦懷念起當年的Edward來。於是乎,她相約十多年沒見的Edward,希望與他再續前緣。

比起Amy,Edward的報復更隱晦也更「優雅」,至少沒有觀眾說Edward變態。不過呢,比起Amy,Edward更傾向於自殘吧。如果你一心想以電影與自己心中的恨意產生共鳴,《夜行動物》或許來得太優雅了,不過假如你屬於自殘類型,不妨選擇《夜行動物》!

《藍色情人節》(Blue Valentine)

《Blue Valentine》劇照

絕大部份的愛情電影都歌頌相愛的美好,可是大多沒有說出王子公主相愛之後的生活。電影《藍色情人節》就將故事線拉長,讓人知道王子公主在多年之後只不過是對互相折磨的夫妻而已。

Derek Cianfrance執導的《藍色情人節》講述年輕又浪漫的Dean遇上同樣年輕漂亮的Cindy,遂展開強烈的追求。後來Cindy意外懷孕,二人因此結婚,本來攻讀醫科的Cindy亦因此而退學。

《Blue Valentine》劇照

一開始Dean為Cindy帶來了從來沒有的安心感以及快樂,可是多年過去之後,當年的熱情與浪漫不復存在,二人常常為金錢問題而吵架。失去夢想的Cindy成為一位終日為了家庭與工作而折騰的女性,在忙碌的生活裡逐漸失去對生命的熱情,眼見Dean依然是當年那個不務正業、只講浪漫的裝修工人,Cindy更是「眼火爆」。Dean卻始終不明白為何Cindy不愛他了,為何他倆的愛情變了調?

於是Dean計劃了一場浪漫的約會,打算與妻子重拾舊好,但最後卻演變成一場互相數落與傷害的對峙。

《Blue Valentine》劇照

就如插曲的歌詞所說:「you always hurt the one you love」,時間與生活的殘酷的確可以沖散好多對愛侶。沒有事物可以百分之一百永遠,在愛要告終時,也只可以說再見了,就算有多心如刀割也好。

