麥浚龍愛得低調不減浪漫　從黑白照中滲出愛情甜味

麥浚龍和中英混血模特兒女友戴庚玲Janine拍拖五年，近日女友Janine在Instagram 罕有地上載一張自己情深望住 Juno的相片，並放閃地寫着, “Your eyes hold everything my soul thirsts for.” 其他人無不感受到，二人的感情似乎越來越甜蜜。

Juno女友Janine在Instagram 罕有地上載一張二人情深對望的相片放閃。（ja9tai）

一直都覺得 Juno 這類型的男生個性獨特，也曾因工作關係跟他有過深入交談 ，發現他雖外表文靜，內在卻是個情感豐富、很有魅力的人。日常生活中，一般人或會覺得外向的人會在事業、愛情上較佔優勢，而其實性格內在的人同樣具極具吸引力，在愛情中也有自我的一套浪漫。

愛情是件很浪漫的事，相信兩個人能夠一生一世

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外向的人也許予人感覺樂天開朗，容易把歡樂感染周圍的人，因而討喜。內向的人雖較爲沉寂，但總會心思細膩，在愛情中往往也是細心體貼的另一半。Juno 自言是個說話不多的人，他也絕少看新聞，曾向筆者透露他家裏的電視沒有安裝天線，電視只作看電影播碟之用。也許在很多人眼中他是個奇怪的人，但他卻一直在做自己認爲對的事情。而作爲癡情的雙魚座，他對愛情同樣有份執着。

黃偉文爲他填詞的《單魚座》－－

「無故地眼濕突然悲痛莫名 再切入有關你的情景 還有話要講沒有聲 這大概乃雙魚宿命 半世任傳聞話我痴」

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筆下描繪的癡情男子，或許就是 Juno 本人。同時他的代表作--「麥浚龍三部曲」 中的《耿耿於懷》、《念念不忘》和《羅生門》，也都是一個又一個痴情的愛情故事。Juno式的情歌雖然虐心，但他曾在訪問中說過，自己是一個相信浪漫的人，也認爲愛情是件很浪漫的事，相信兩個人能夠一生一世。或許如此，他一直小心呵護自己的愛情，因此拍拖也甚爲低調，他甚至會擔心未來婚姻涉及其他問題會成爲愛情中的雜質，可見他心目中是嚮往美好圓滿的愛情觀。雖說陽光男孩惹人愛，但在現實生活中，心思細密、溫柔體貼的另一半也是大有市場的。默默守護愛情，也是一種無法言喻的浪漫。

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陪伴永遠都是最長情的告白

剛出道時帶着壞男孩的角色設定，但相比其他同期同齡的男藝人，他的緋聞女友可謂少之又少，最令大家有印象的也只是跟阿嬌傳過緋聞。在花花世界，不乏美女的娛樂圈，引誘該會是不計其數。而在近年被傳媒拍到的照片中，無論是吃飯或是出外遊玩，都是跟女友 Janine 在一起，也沒有傳出過有其他女伴的緋聞。

（ja9tai）

兩人愛得低調，但從二人的 Instagram 都愛用黑白相的默契，不時上載時間、地點和背景極之類近的單人照中可見，兩個人很多時侯其實也是在一起，互相替對方拍攝照片。有人說，要知道一個人愛不愛你，也許從他是否願意盡力花時間陪伴你便能知道了。性格內向的人也許不會那麼容易說出甜言蜜語，或是搞出「耍浪漫」的大龍鳳，但相比這些，一路以來的陪伴，更加是最窩心的告白。

用幽默笑話給愛情和平淡的日常調味

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內向的人未必會像外向的人那般滔滔不絕、妙語連珠地引人發笑，而在適時平淡地說一個笑話或幽一個默，卻也能帶來同樣的有趣效果。Juno 平日寡言，但他私底下愛說笑，跟他合作多次的謝安琪也覺得他相當幽默，因此替他改了花名「幽默浚龍」。即使性格內向，只要懂得在日常生活中找樂趣，以笑容給愛情帶來更多的甜味，也能讓愛情保持熱度。

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