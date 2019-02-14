【陳茵媺】與陳豪訂下每年之約　有子女不忘熱戀：願愛到老也不變

想起陳茵媺（Aimee），自然就會聯想起好媽媽。2006年的港姐冠軍，與陳豪（Moses）結婚、誕下三個可愛的兒女後，大部份時間都專注在家庭上，鮮有在幕前看見她的身影。有人覺得「小朋友就是夫妻間的第三者」，夫妻有了小朋友，往往有機會忽略彼此。Aimee一聽此話就忍不住皺眉，「我從來不覺得小朋友是我們之間的第三者，我們都很喜歡小朋友。」

而另一方面，二人抽時間照顧孩子之餘，也會預留時間給對方。即使婚姻踏入第五年，Aimee與Moses仍然儼如熱戀期的情侶，對彼此的愛絲毫不減，也成為圈中的模範夫婦。訪問當日，Aimee提及Moses時忍不住流露出的甜蜜表情，已經感受到兩人之間的愛意。

拍劇認識因咖啡結緣

Moses在大眾眼中仿佛與咖啡離不開關係，開設公司售賣咖啡豆，主持與咖啡相關的節目，Aimee笑言兩人開始結緣，也是因為一杯咖啡。當時兩人合作拍劇，「我們在劇中是對兄妹。」沒有太多對手戲，即使合作，也沒有機會認識對方。但原來Moses每次開工都會為幕前幕後的工作人員沖製咖啡，就在Aimee熬夜開工之際，Moses的咖啡宛如雪地中的炭火，「那時候我拿了一杯咖啡，沒有想太多，只需要咖啡。」

兩人因咖啡結緣。（IG@aimeechan_official）

他那種神情，眼神中飽含愛意，我至今都無法忘記。我嚮往的就是這種到老也不會變的愛情。 陳茵媺

咖啡讓兩人結緣，但相愛卻沒有理由，問及Aimee為何愛上Moses，她也坦言「不能解釋，有時愛就只是一種感覺。」有時候，緣分來了，的確無法解釋。Aimee遇上對的人，她也不忘補充「Timing也很重要」，在對的時間遇上對的人，他們相戀不久就步入教堂，認定對方是終生伴侶。

兩人都喜歡小孩，不時上載家庭照到社交網站：

+ 4 + 3 + 2

巴黎是我最喜歡的地方，我永遠都不會忘記求婚那天。 陳茵媺

每年二人trip保持溫度

很多人覺得相愛會被相處磨蝕，Aimee也坦言見證過身邊不少這樣的例子，「身邊不少結婚已久的Uncle、Auntie感情變淡，我和Moses都不希望大家的關係變得像他們。」如同對愛情充滿憧憬的少女，Aimee分享在十多歲時，在朱古力店見到一個年邁的伯伯，為另一半挑選情人節的朱古力，「他那種神情，眼神中飽含愛意，我至今都無法忘記。我嚮往的就是這種到老也不會變的愛情。」

Aimee會把兩人的甜蜜回憶做成photo book，日後也可以回味。（朱潤富攝）

提起陳豪，Amiee總笑得那樣甜。（朱潤富攝） 幸好，她和他都是浪漫之人，求婚地點是在浪漫的巴黎。「巴黎是我最喜歡的地方，我永遠都不會忘記求婚那天。」Moses曾經在訪問中透露求婚地點是在船上，雖然細節是兩人間的小秘密，但從Aimee幸福滿溢的表情已經可以想象那天的浪漫景緻。而這份浪漫一直延續至今，「有了小朋友後，我們也會盡量製造二人世界的時間。」簡單如小朋友安睡後，兩人依偎在一起看電影，在情人節、結婚週年紀念暫時放下小朋友，兩人外出拍拖、吃飯，都已經可以維繫兩人的感情。「我們在婚前已經說好，每年都會計劃一次只有兩個人的旅行，盡量都會去新的地方，留下新的回憶。」Moses婚後為了兒女打拼，但無論多累，即使通宵工作後，回家也不會第一時間爬上床，無論多忙，也會抽時間和Aimee去每年一次的旅行。

兩個人的甜蜜時光：

+ 5 + 4 + 3

而Aimee也盡力成為他的賢內助，照顧好兒女，不時熬夜親手製作「Photo Book」，「當將來翻開這些相愛的點滴，也可以勾起對彼此的感覺，提醒自己兩人曾經有過這麼甜蜜的回憶。」這個情人節，他們將會在西班牙渡過，又為兩人的回憶編寫了新的一頁。最真摯的告白不是說說而已，而是即使年月逝去，仍然願意為彼此付出。

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