愛情如探戈，跳好這麼一支舞，是要完美舞曲，還是完美舞伴？ 你一進我一退，還得配合音樂，任一方搶了拍慢了半拍，踩在腳指上，那痛卻一直往上飆，直上心頭。要不放手，另覓舞伴；要不好整以暇，忍痛跳下去。 趁情人節，01女生邀來不同的男生，第一位有請「俄仔Ansheles」跟我們談談情，說說愛，順便教授大家「舞技」－到底男生在想甚麼？ 攝影：朱潤富

「女生追男生，男生不會有那麼濃厚的興趣。」Ansheles說。（朱潤富攝）

有些問題，一直盤在女生的腦海中。與其自我定形、無法求證，不如問問男生心底想什麼。先旨聲明，答案你未必中聽，但的確是男生心底話。男女攻防，當然要先知彼而後知己。



Ｑ：記者 Ａ：俄仔Ansheles

Q：如果你拍拖，會否做一系列「暖男」行為？

Lv1 拎手袋

A：會，即使不是女朋友，媽媽、婆婆或任何一位女生，我都會幫她拿東西。即使是妹妹，上學時候，她的書包很重我也會幫她。因為媽媽從小教導，一定要幫女孩子！這是必需的！

Lv 2 剝蝦

A：為甚麼？她幫我我就覺得好甜蜜！

Lv 3 綁鞋帶

No！你幾多歲？我才不會幫你呢，除非你受了傷！

Q：願意唱歌給女友聽嗎？

A：會！唱我自己的歌，（隨即哼唱他與李拾壹合作的《麻麻哋 Day》），但有你就不會「麻麻哋」！



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Q：男女生約會，「AA制」還是男生付款？

A：一定不能AA！在俄羅斯，男生有種責任，一定要照顧女朋友！或許正是這樣，所以我沒有女朋友吧！

Q：先結婚，還是先買樓？

A：在俄羅斯，結婚與買樓是兩回事。想結婚就結婚，不會看你有沒有能力買樓。但或許來到香港，也就會不一樣了。

「因為媽媽從小教導，一定要幫女孩子！這是必需的！」（朱潤富攝）

Q：女生主動，男生不會珍惜？

A：我覺得男生一定要主動，女生追男生，男生不會有那麼濃厚的興趣。所以，女生可以給「signal」，但不用自己主動。就似剛剛去日本，女生們十分瘋狂！即使不懂得與我溝通，但也會試着追，不斷示意餵我食飯⋯⋯十分主動，但那天我病倒了，其實只想快快吃完晚飯睡覺。

Q：會否介意女朋友比自己搵錢多？

A：這會是一個問題。在俄羅斯，男生要照顧女生。要是女生比較優秀，那男生就會覺得自己不夠「man」，會不舒服。不過也有好處，就是男生會更努力，賺更多錢。

Q：關於愛情，你覺得女生最應該明白的事是⋯⋯

A：很多時候，女生覺得男生應該明白自己，應該知道你在想甚麼，但其實他甚麼都不知道。你說：「沒事。」我們真的會信，因此你有甚麼想法，真的要直接說出來。

「有甚麼想法，真的要直接說出來。」（朱潤富攝）

訪問期間，Ansheles不時大笑，男共女的事，他也是在笑語中帶過。不過，愛情盡是甜酸苦辣、五味紛陳，又怎會只得甜呢？Ansheles雖甚少認真提及自己的愛情史，不過猶記得他在先前的節目中，找初戀女友，說到小時候為了要「女神」一吻竟拿着刀追着她跑；13年後再見，特地買花、鞋子都穿錯地跟初戀女友見面……

看來，「男神」也有「跳拍」的時候，最後問及在愛情中，他自己學會了甚麼呢？他想了想，答：「就是有事要大聲說出來，也要聆聽。」大概這不分男女，要維繫關係者，總會畢生受用。

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