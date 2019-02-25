【下一位前度】每次現任都會變成前度　錯不在別人而是你身上

林家謙的新歌《下一位前度》最近派台，唱出人在戀愛路上屢試屢敗的麻木感。

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《下一位前度》（MV截圖）

若覺得第一位最愉快 為何下一位不釋懷 誰亦在反覆錯愛之旅捱大

究竟你總是被上一段戀情拖跨，還是實情是被自己的執念拖累？

初戀令人難忘，第一次總是令人最刻骨銘心，用盡全力去愛，卻換來最深刻的痛。愛得最深，傷得也更深。初戀，就好像是一場實習試，為幸福上了最寶貴的一課。順序遇着下一位，再不能像以前一樣地愛，沒了那份感動，沒了全情投入的精力和心力。或許，初戀最難忘的那一下怦然心動，試過了就不會再來；又或許，是自己刻意把那份獨一無二的感覺留給專屬的那一位，他／她永遠在你心裏面，都有一個重要的位置。往後一個又一個，一個又一個的前度，一個又一個的遺憾，究竟是忘不了那位某某，還是只是那份感覺讓你難以忘懷？

用盡全力去愛，卻換來最深刻的痛。（電影《前度》劇照）

才明白 原來愛情是我和自己的競賽

重新開展一段戀愛，卻又一次又一次的失望。曾經以為一個個的真愛，諷刺地變成一個個的前度。從容的別離，但卻逃不了前度的影子。有沒有發現，每個下一位都有着前度的影子，你每次都有把現任和前度比較嗎？反覆的錯愛，是因為你一直尋覓錯的方向嗎？好像尋覓到對的人，但又找不到那種感覺；彷佛找到那種感覺，相處過後又發現不是那回事。是對象問題，還是感覺問題？要堅持還是要放棄？有放下的勇氣，也要繼續找尋的志氣。

曾經以為一個個的真愛，諷刺地變成一個個的前度。（電影《前度》劇照）

相戀過 單戀過 單身或更加自在

尋尋覓覓，疲憊得漸漸不懂得再戀愛。回復單身的時候，反而更加自在。記憶永遠是美好的，但若留在記憶裏，永遠也不能走到未來。選擇對象就等於抉擇自己的幸福。是同偕白首還是就此罷休？只在乎你一念之間。無奈是，試過傷過無數次，重重複複的錯愛，麻木得無能為力，已無能為力再追尋下一位，或許是因為太多的上一位。

寧願白首 還是罷首，

彷彿怕 麻木便老得很快，

不想哭笑 純熟得這麼快。

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《下一位前度 / 林家謙》— 唱出我們反覆錯愛，仍找不到真愛的無奈。」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）