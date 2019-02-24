【吳若希】30日婚變challenge證恩愛　但忘了毀掉愛情的這些事？

近日吳若希在instagram發佈的一段感性文字，不少網民看後都以爲她婚變。而由於看得太多關於自己的婚變的報道，吳若希說令自己都開始產生幻覺覺得自己想離婚，所以特意發起#30days婚變challenge ，30天內每天說老公的一個優點，還表明「如果我有一日無 post 果日應該準備緊離婚！」

吳若希近日的 Instagram 貼文惹來婚變的猜測 ---

「一根刺，種下後會慢慢發芽，到它長大後，會變成刀～婚姻中的忍讓不是必然，現實不是宮廷劇，夫妻關係也不再是#日月存亡。對不起，我不認同妻子要為不愛（不懂愛）她的男人卑躬屈膝。」

(jinnyng)

雖然吳若希每隔一段時間就會公開「埋怨」一下老公，但在老公Alex的Instagram卻總是滿滿的愛，不時發佈吳若希替他煮飯、按摩和一家三口的溫馨場面。而在愛情裡，無論另一半如何驕縱你都好，有些事一直做是會消耗愛情的。即使遇上一個對你百般寵愛的另一半，也絕對要留意以下幾點，好好守護自己的愛情。





1) 亂發脾氣

(jinnyng)

女生在拍拖時偶爾發發小脾氣也許能令男生表現更為著緊，但當日子一久，脾氣暴躁又愛生氣的女生就只會令男生感到壓力。開始的珍惜和緊張，到後來也許只能換來沉默與冷淡。吳若希曾經承認自己對老公的態度很差，直到懷孕期間仍然是脾氣很大，試過新居所未入住就表示不喜歡，老公也馬上答應另找住處，非常任性。

(jinnyng)

吳若希的脾氣火爆，身為老公的Alex都照單全收，難怪在「婚變challenge」的第一天， 她在ig上稱讚老公說：「脾氣好，怎麼發他脾氣，他也是沒有表情。」然而，結婚後兩夫妻會面對各種生活磨擦也是在所難免，最重要的還是需要雙方溝通，平心靜氣的地解決問題。

倘若雙方只會爭吵不斷，又或是一方太過強勢，另一方因為避免爭執只好遷就對方，事事吞聲忍氣，而從不正視或是抑壓問題的所在，日積月累地單方面地接收另一半的脾氣和情緒，縱然有再多的愛始於有一天也會感到疲憊吧。





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2) 將分手/離婚掛在口邊

(jinnyng)

吳若希雖然已為人母，但內心仍然是個少女，個性也十分「直腸直肚」。也許婚姻生活中未如她所想那般完美，她亦不時對感情事公開地「有感而發」。對於她發起的婚變challenge，她更留言說「如果我有一日無 post果日應該真係準備緊離婚！」在2017年10月結婚的吳若希，在婚前某訪問中也曾表示當時男友沒跪地求婚，更笑說可能到時悔婚。

雖然以上所言吳若希都是「開玩笑」的性質，但基於對於婚姻的尊重，「離婚」這兩個字其實是不能經常用來開玩笑的。既然「戲言」有可能會傷害彼此之間的感情，又何必非要說出口不可？

3) 公開過多私生活細節

(jinnyng)

面對這次的婚變傳聞，吳若希解釋是看了《如㦤傳》後的感受，但又曾經「投訴」老公說「唔妥」他好耐，說他又食煙，又無手尾，又成日在被窩內放臭屁！此話應該純屬說笑，相信那個放臭屁的另一半也不會介意。

在愛情中對外透露太多跟對方私生活的細節，並不是每個人都能接受。畢竟戀愛也並不代表要放棄個人私隱，在泄露有關另一半的大小事情之前，最好還是先得到對方的同意，清楚了解對方的「底線」，謹記給予各自存有私隱的空間。即使對方說不介意，也要多考慮對方的感受，彼此尊重。

4) 利用群眾壓力

(jinnyng)

與伴侶有意見不合時，最好的方法固然就是跟另一半「有事慢慢講」，理性地處理兩個人之間的問題。然而有些人就愛由旁人「主持公道」，例如向對方的父母、朋友投訴，利用群眾或是第三方的壓力，從而令對方感到愧疚。去年吳若希在宣傳新歌的時候說曾經被老公背叛：「嗰時有記者話我老公追緊我時，竟然喺情人節送花畀我之餘，又送花俾其他女仔，我只得18支，但嗰個女仔有99支，之後我有問返老公點解，但男人都係避而不談。」

(jinnyng)

當年Alex於事件曝光後也有在facebook發聲明向Jinny公開道歉同時表白心迹，幸好兩人最終成婚並生下一名可愛女兒。其實兩個人感情之間的是非對錯，也不需要更多人來判斷。利用群眾壓力的方式，迫使對方作出回應或就範，搞不好就會落得弄巧反拙的下場。要好好守護自己的愛情，就別忘了以上容易毀掉愛情的這些小事情了！

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