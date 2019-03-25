【永遠有幾遠】承諾只是關係中的點綴　沒有了感情什麼也是徒然

究竟「永遠」會有多遠呢？

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所謂「永遠」，意即無窮無盡、永恆不變。在意念上，可以永遠愛一個人，直至生命的終結；在物質上，任何物件都會隨着時間流逝而損耗，沒有永遠可言；在空間上，根本沒有人能夠保證世界沒有末日的一天，那還談什麼永遠呢？所謂「永遠」，本來就是那麼虛無飄渺的，沒有人能夠保證永遠，就等於人無法保證世界有沒有末日。

根本沒有人能夠保證世界沒有末日的一天，那還談什麼永遠呢？（《比悲傷更悲傷的故事》電影劇照）

人總在無限次的失望中，追逐那虛無飄渺的永遠。既然永遠是不能保證，為何要追逐無止境的永遠呢？在愛情裏，說好的永遠、說好的永恆不變，或者只是為對方許下安心的承諾而已。見證一個個的婚禮，聽過一個個的誓言，無奈地，也看到一段段感情的告吹。相信所謂的承諾，相信什麼山盟海誓，等於要去相信永遠一樣，那麼不切實際。

對於那些觸不及的，你可以在堅定的意念下去相信，但真正去感受愛，反而來得比較實在。兩個人的相愛，從來不靠任何承諾，靠的是彼此的真心，要真正表現愛需要的是實際行為，而不是言語，你知道對方是否愛你，你會真正由心感受到，而不是在腦海時刻提醒自己那句山盟海誓，去確定他對你的愛。

太多的離離合合，教曉了我承諾沒有永遠，世界上任何東西都沒有把握的永遠。（《志明與春嬌》劇照）

很多不快樂的關係，很多不快樂的婚姻，都是被那個所謂不變的承諾而害慘，再多的承諾也只不過是一句說話，婚約也只不過是一紙婚書。承諾只是關係中的點綴，存在於那虛無飄渺的宇宙空間，只為穩固大家相愛的意念。承諾可以不變，但那顆心一早變了，為維繫而維繫的關係，就等於毀掉了一生的幸福。結了婚也可以離婚，婚姻沒有必然的永遠，太多的離離合合，教曉了我承諾沒有永遠，世界上任何東西都沒有把握的永遠。

所以，真正的幸福快樂就是當下，下一秒不知道發生什麼事，談什麼永遠呢？與其追逐觸不及的永遠，不如珍惜觸得到的當下，享受難得的此時此刻。

真正的幸福就是活在當下。（gettyimage/視覺中國）

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《現實不是童話，並沒有什麼happily ever after》」​】

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