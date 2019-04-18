【我的五步男朋友】必須相隔五步的情侶　能牽手已是莫大的幸福

《我的五步男朋友》首尾呼應地強調觸摸就好像呼吸一樣重要，擁抱、親吻、親密的身體接觸，比文字更能夠表達愛意。可惜，男女主角為了預防互相感染，兩人之間必須保持五步的距離，一旦接觸都可能會致命。

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愛情最遙遠的距離，就只差這五步，近在眼前，卻觸摸不到。（電影劇照）

愛情最遙遠的距離，就只差這五步，近在眼前，卻觸摸不到。原來能夠牽手，已很幸福，《我》讓我們反思，很多我們一直以為理所當然的幸福，其實都並非必然，該好好珍惜。甚至乎，他們連生存的空氣也是借回來的，何不好好享受生命？當想愛卻不能愛，距離，又豈只是這五步之間？他們一生都注定不能相愛在一起。

做人也就是這樣，很多事情都不是你想得到就能得到。有人想愛，卻不能愛；有人能夠相愛，卻不懂得珍惜。所以，能愛就好好愛吧！不是任何人都能夠這麼幸運，能夠去愛人和感受愛。

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電影女主角亦提到，一直生活都為了治療，其實治療不是為了生活嗎？做人不就是想做就該去做嗎？每一天都當作最後一天地去活着，做讓自己快樂的事，不讓人生留下遺憾，已很足夠。做人應該要「生活」而不是只為生存，那怕生命有多短暫，反正每天都不知道會否是生命的最後一天，生命短暫，為何就不好好珍惜每一秒，珍惜每一剎那能擁抱的時候，珍惜能夠觸碰的時候，能愛，便要投入去愛。

我們不能預知未來，但能夠把握現在，不要等到失去才來後悔，人每一天都失去着，惟有好好珍惜現在，珍惜還能夠去實現的事，珍惜還能夠擁抱的人。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《我的五步男朋友》— 捉緊眼前人，能愛就好好去愛吧！」​】

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