【金像獎2019】五次落空影帝：愛妻大叔吳鎮宇　從不讓老婆做家務

吳鎮宇是大家公認的好戲之人。 他好戲，但或許缺少了一點運氣。

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吳鎮宇早已有四次提名金像獎的「最佳男主角」，可惜與小金人獎座始終擦身而過。

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今次他獲得第五次提名，不少人都希望他今次可以憑《逆流大叔》贏得首個金像獎影帝的殊榮，更有支持他的影迷替他不值地說「金像獎欠吳鎮宇至少一個影帝」。可惜的是他最終也是敗給了黃秋生，第五次與影帝殊榮擦身而過……

回顧吳鎮宇歷年在金像獎場上的戰績：

不容置疑的影帝級人馬

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在電視及電影圈都演過無數出色作品，實力派演技的吳鎮宇每次都為大家帶來不同形象的他。由《古惑仔之人在江湖》的𡃁坤、《爆裂刑警》的刑警Mike、《難兄難弟》的謝源、《衝上雲霄》的Sam哥《逆流大叔》的阿龍等等，每個角色都演得入型入格，大獲好評。無論有沒有獎，吳鎮宇早已是大家心中的影帝級人馬。

吳鎮宇在《逆流大叔》演活了有中年危機的阿龍一角：

+ 3 + 2

熒幕背後的吳鎮宇

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演戲時七情上面，當做回自己時，熒光幕背後的他你又認識幾多？

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回顧一下吳鎮宇的愛情史，最為人所熟悉的是他公開過兩段戀情。一段是跟李婉華，另一段就是與太太王麗萍的。現時在TVB深夜時段重播的經典處境喜劇──《卡拉屋企》，劇中吳鎮宇與李婉華飾演一對「歡喜冤家」情侶，喜歡吵吵鬧鬧，給觀眾留下趣怪又搞笑的印象。

《卡拉屋企》至今仍是許多港劇迷心中的經典：

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筆者也是翻查資料時才知道，二人「假戲真做」發展成真正的情侶，可惜拍拖八年到最後還是無疾而終。面對外界曾經看好，卻未能開花結果的這段感情，吳鎮宇在婚後的一個訪問中曾說道：

每段新戀情都要多謝上一段的感情，這樣才學到更多，才懂得怎樣去包容。

緋聞絕緣體的專一好男人

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並沒誰對誰錯，吳鎮宇談及前度從沒說過一句壞話，反之用祝福和感謝作句號。就在與李婉華和平分手一年後，吳鎮宇遇上了新加坡模特兒王麗萍。

她身材高挑，長得清麗姣好，因參加傳媒舉辦的新秀賽而晉身演藝圈，拍過好幾套的電視劇。據說兩人相識的地點在香港的Disco，雖然遇見的場景不甚浪漫，但雙方在第一次見面已互有好感，不久便迅速發展成情侶。

女生們在聊天時，總會說到「歡場無真愛」的告誡。在男女玩樂的地方找真愛？不要開玩笑了。換了你是正值花樣年華的王麗萍，在夜場遇見了一個當時在香港未算大紅大紫的演員，即使是有好感，也難免會有滿腦子的顧慮。

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面對吳鎮宇的追求，王麗萍放手去愛了，更在相戀四年後結婚。當年吳鎮宇的演藝事業還未像如今一樣「衝上雲霄」，但王麗萍卻是放下了新加坡的一切，嫁給了這個香港演員。

長得一臉不羈的吳鎮宇，卻是個「鐵漢柔情」的男子。比起圈中許多熱衷於放閃的夫婦，吳鎮宇與太太王麗萍之間的感情就來得低調得多。幸福不需要由別人的肯定來印證，不曬恩愛也不代表不愛。而說到吳鎮宇愛妻號和好爸爸的一面被外界看得到，該是源自《爸爸去哪兒２》的大陸綜藝節目，拍攝時不時真情流露出骨子裡愛妻又顧家的特質。

疼愛太太如女皇 婚後十多年才第一次煮飯

緊守不讓太太受苦的許諾

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印象中的吳鎮宇還真是零緋聞，由拍拖到給婚至今對太太也是「一條心」。二人於2002年在泰國低調結婚，當時他的圈中好友黃子華、張達明、劉青雲和郭藹明都有到場祝賀。雖然沒有搶頭版的鋪張婚禮場面，但吳鎮宇寵妻的程度絕對是不花不假。吳鎮宇在結婚時許諾過太太不要讓她受苦，定下「不用煮飯、不用做家務，賺錢養家都交給他」的規條。

有句老話說：「結婚是戀愛的墳墓」。我想，在某程度上是原本那個會哄你、逗你笑的男朋友，在結婚後不知怎的會把老婆當成了老媽子，當成了工人。當生活落得只剩下柴米油鹽，又怎不會把愛情慢慢消磨得殆盡？

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硬漢體質的吳鎮宇，說的雖然不是什麼「地老天荒，山盟海誓」的浪漫情話，卻是感受到疼愛與踏實。女生們當聽到身邊另一半如此承諾，想必定會感動得流淚吧。

但，承諾說來輕易，要真實踐才是難事。吳鎮宇真是「講得出做得到」，婚後王麗萍也淡出娛樂圈，過著低調而安穩的生活，安心做吳鎮宇背後的女人；而吳鎮宇對太太也是疼愛有加，一直以來非常保護她，不讓她給傳媒打擾，盡最大的努力給她幸福。在這個連一紙婚書都不被看重的年代，吳鎮宇稱得上是有承擔的絕世好男人。

絕對地信任 把財政大權交給太太

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前文提過的內地熱爆綜藝節目--《爸爸去哪兒２》，吳鎮宇太太王麗萍罕有地亮相了其中一集。久未露面的她仍然是迷人亮眼，40多歲的她卻有著一副少女臉，皮膚和氣息都極好，或許這就是被老公被寵愛的最好證明吧！在節目中下廚的她，自爆這次是婚後第一次煮飯。

吳鎮宇結婚的的許諾果真的不是隨便說說，結婚後十多年的王麗萍都真的沒有煮過飯！旁人聽來有點匪而所思，也讓一眾「人妻觀眾」暗生羨慕，能說出「從未煮過飯」這句話，好像是一種莫名的驕傲。吳鎮宇把溺愛太太的程度，真是就如在捧在掌心內呵護的女皇，絕對是重視承諾的好老公！

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王麗萍可能不擅於煮飯，然而她卻不是只會飯來張口的少奶奶。有不少報導指出，吳鎮宇有九成的資產都交托在王麗萍手中，有物業，也有公司的股份，資產價值相當可觀。據悉手握財政大權的王麗萍非常節儉，給吳鎮宇管理好資產，不豪花丈夫辛苦賺來的一分一毫，默默當他的賢內在，讓吳鎮宇可以專心打拼工作。

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會對兒子說love you的「醜人」爸爸

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2008年兒子費曼(Feynman)出世，那是吳鎮宇一輩子的心頭肉。

小朋友的名字，從來都埋藏著父母的寄望，吳費曼亦然。吳鎮宇很欣賞美國物理學家理查·費曼（Richard Feynman），同時也希望兒子能成為對社會有貢獻的人，所以給他起了費曼（Feynman）這個名字。

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在《爸爸去哪兒第二季》的節目中，吳鎮宇帶著當時6歲的費曼拍攝節目。一個樣子長得精靈可愛、又表現得溫柔懂事的小暖男，旋即擄獲了大批觀眾的心，甚至比爸爸還要搶鏡。

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吳鎮宇對費曼的寵愛不是盲目縱容的那種，很多時候都會比現出嚴父的姿態，該嚴肅時嚴肅，強硬時絕不心軟，適當時給予溫柔和保護。節目中吳鎮宇說過，他在家是負責「醜人」的角色，太太負責當「好人」。吳鎮宇認為對自己的兒子嚴格一些是有必要的，也會給他在碰壁中學習，讓他能夠可以快快長大成為男子漢。

再過20年我都七十多了，那時候都不知道我在不在了，作為一個父親，我不希望留給他的只有錢，我要教他怎麼去面對這個社會。

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在節目中可見他不下數次板起臉地訓斥兒子，其後都用抱著費曼說「爸爸love you」圓場。有些觀眾也笑說吳鎮宇是個外冷內熱，又帶點精神分裂的爸爸。吳鎮宇表示他惡點對兒子、嚴厲地責備他是要讓他分清什麼是對錯，當他意識到自己錯了，就會抱抱他、安慰他，讓他知道爸爸其實是出於愛他。愛之深責之切，對於費曼的嚴格教育，吳鎮宇可是用心良苦，也不是一味的鐵了心，經常給予費曼感受得到的父愛。

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費曼在節目中主動幫忙給其他小伙伴提起很重的籃子；在拍攝時眼睛不慎受傷，要縫針拆線也不從哭鬧，表現得堅強勇敢。從這個小男孩暖心、善良，懂事的性格可見，吳鎮宇教育兒子所花的心力絕沒有白費。

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拍再多的電影、演再多的戲、拿再多的獎，可能也未及做好丈夫和爸爸的角色來得重要。金像獎影帝，或許只是吳鎮宇生命中的錦上添花。能擁有這個事業上的光環固然是好，但我覺得疼鍚太太和仔仔，被評為絕世好男人的吳鎮宇，更是有型吸引得很，同樣值得掌聲。

從費曼的近照可見他長大了不少：

+ 5 + 4 + 3

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