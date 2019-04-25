明明條件不差，為何總是不能脫離單身？隨著年紀越大，身邊抱怨緣份遲遲未到的聲音便越多，到底是緣份未到還是到了你卻沒有發現？

每個人身邊總是不乏一個對感情特別遲緩的「傻大姐」朋友，總是嚷著要孤單、寂寞、凍，卻留意不到身邊有個人默默對她好，每次看電影都會為她帶外套，每當她不開心，都會忍著睡意陪她聊到深宵，每當她病了，總是少不了噓寒問暖。當身邊朋友都看出了他的心思，大喇喇的她仍然懵然不知。對方看她遲遲沒有回應，可能會因此退縮，然後傻大姐又錯失了一段姻緣。

有人默默守候，她卻懵然不知。（《我的少女時代》劇照）

有人是忽略了身邊默默付出的他，有人總是封閉內心，把別人的好拒之門外。或許因為曾經在愛情路上受過傷害，她們對遇到的人都無法建立信任，明明對方掏出真心對待自己，她們依然以質疑的態度回應。她們永遠把自己設定為「沒人愛」的悲劇角色，其實只要敞開心胸，她們也可以擁有一段美好的戀情。這或許就是她們總是沒有「桃花運」的原因，她們總是提不起勇氣愛人，也不懂得自愛。到底最近你會不會遇到命中注定的那個他，到底又可不可以開花結果呢？即做以下心理測驗，看看你最近的愛情運勢。

如果只能帶一樣東西出門，你會選擇下列哪一樣？ A.鎖匙 B.銀包 C.化妝品 D.手機

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