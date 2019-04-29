【愛情陷阱】維繫感情要靠誠信　不要隨便承諾「我會改架喇！」

「你信我喇，我會改架喇」 「我會改」這三個字，帶給不少人希望，同時亦帶來不少失望。「我會改」其實就是一個承諾，面對承諾，你都會渴望應驗的一日。可是，有時候遇上空口說白話的人，我們都會感到失望。

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愛情開始是甜言蜜語，後來是隨便敷衍？（Gettyimages／視覺中國）

承諾同時延伸至另一件事——誠信。當一個人不斷破壞自己的承諾，他亦同樣在破壞自己的誠信。

在感情上，每當其中一方有不好的行為被另一半指責，除了「對不起」這三個字，「我會改」就是最常見。但究竟有幾多人說過後真的會做？還是只求在那刻脫身，敷衍一下自己的另一半？

最奇怪的情況的是，人總是愛挑戰極限，很多時都會等到對方接受不了發脾氣後，才真的會下定決心去改。就好像遲到一樣，如果不是快將被罰，都不會去改善遲出門的習慣。

在一段愛情關係中，當一個人不斷破壞自己的承諾，他亦同樣在破壞自己的誠信。（Gettyimages／視覺中國）

「我會改㗎喇，我唔會遲咁多到㗎喇」

「我會改㗎喇，我會多啲報到㗎喇」

「我會改㗎喇，我唔會成日出去蒲咁多㗎喇」

以上的例子，都是聰明的例子，說會改但為自己保留空間，減少點不等於不再遲到、不再消失、不再去「蒲」，只是比之前少，然後直到你再忍不住發惡，我才再改。

這是愛犯規一方的思想方式，可是，他們卻不了解受傷一方的感受。

你遲到的時候，我在傻傻地等你，你知嗎？

你消失的時候，我在擔心你，你又知嗎？

你出去蒲的時候，遺下我一個人，然後自己風流快活，你又有想過我的感受嗎？

你知道你每次的承諾帶給我少少的盼望，然後再帶給我大大的失望。每一次你說你會改，我都選擇相信你，是因為我還愛你，我選擇給予額外的耐性對你。可是，你卻不以為意，繼續放肆下去，然後每次再繼續敷衍我。

愛情中的承諾會帶給人少少的盼望，更多的卻是失望，所以彼此之間的誠信是必要的。（Gettyimages／視覺中國）

我受夠了！我真的不想再忍下去。由你選擇挑戰我極限的那刻，就證明了你對我的重視度，或許我的說話對你來說都是煩話。如果是這樣，那麼我也不必再辛苦自己。當我選擇放棄的時候，你卻來跟我懇求最後一次改過的機會，這可笑嗎？其實我之前給過你這麼多次機會，你都沒有好好珍惜，那麼你又憑甚麼要我相信你這次真的會改，你又值得最後一個贖罪的機會？

你說我狠心，但你又知道我的狠心正正就是由你傷我的心而形成的嗎？你一次又一次地傷我心，你又何不是個狠心的人？既然你可以狠心下來，為何我又不可以？

致各位在挑戰極限的朋友，人的忍耐度有限，不要再玩火吧。如果再繼續的話，最後燒到自己，千萬不要呼天搶地，因為是你自己親手造成的。如果可以的話，承諾過的事就要去做，做不到的不要承諾。她選擇給你最後的機會，只是因為她狠不下心。最後，話雖如此，世上總會有瀕臨絕種的好男人。請珍惜他們的好，一個願意為你去改變的男人，絕對值得你用愛去回報。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我會改」​】

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