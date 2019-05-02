【兩性交往】女孩自以為被傷害　男孩白受脾氣　懂得磨合才會長久

相信男士們也曾試過莫名惹哭女友，卻不明白到底哪裏出錯，完全無法理解女生細膩的情感。朋友圈中，有對情侶常常鬧分手，有一次更為了餐廳訂座而吵架，鬧得翻天覆地。

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事源是男生一星期前約了女友到新開的私房菜餐廳用膳，慶祝拍拖週年紀念日，但三天前訂桌時才發現滿座，讓女友有點難過。她說：「你一早就答應了我的！」其實她根本不在乎到哪家餐廳吃飯，只希望這時候他過來哄哄她。

男生卻覺得這只是一點小事，滿桌也是沒辦法的，改到別的餐廳也可飽餐一頓，無可奈何地說：「不吃有什麼關係？大不了就下次再吃。」

由於男女價值觀大不同，經常會造成分歧引起爭執，這時就需要溝通和包容來維繫感情。（《紀念日》劇照）

女友認為他根本不在乎自己，再小的承諾也是承諾，都應該重視。再者是男友犯了錯，為何不好好道歉？還擺出一副事不關己的模樣。她嘗試冷靜下來，沉着氣問：「那我們要去哪裏吃飯？」「隨便吧！」男友回答。他一向不在意用餐地點，而她更熟悉各式美食佳餚的資訊，定必有更好的提議。何況只要與伴侶用膳，不論是到高檔的西餐，還是到大排檔也一樣。

這在她眼中卻是敷衍了事，明明是他無法兌現承諾，現在讓他將功補過，居然露出滿不在乎的樣子！連吃飯這麼小的事也隨隨便便，對我的承諾又態度散漫。果然交往久了就會變得冷淡，不如從前熱戀期那樣體貼殷勤。

她忍不住問：「為何你總是毫無主見的？」

情侶在一起久了，會因熟悉了相處模式而變得被動，偶爾也應預備驚喜和多花點心思在伴侶身上，感情才不會容易丟淡。（《分手100次》劇照）

「那我是真的沒有所謂啊！」反正他完全不在意吃什麼，心想即使去麥當勞、譚仔果腹也沒所謂。平時我作決定的話，她又不滿意，嫌這家餐廳太油膩，那家餐館悶，中西日泰韓意法統統都不要。現在讓她自由選擇，又反過來罵我沒主見，究竟我是有什麼錯了？

她認為，感情穩定後，應該比以前更清楚我的習慣和喜好，卻再無驚喜又不浪漫，連共同話題也變得少。晚上聊天的時間短得可憐，甚至會因工作太累直接入睡。他只顧工作而經常忽略自己，到底還有把我當女朋友嗎？

她冷冷地丟下一句：「其實你還想不想在一齊？」

情侶吵架是常有的事，最禁忌就是把分手掛在口邊和冷戰，為了一時意氣而放棄一段美好的關係就太不值了。（Gettyimages／視覺中國）

男友張口結舌，沒想到吃飯這種小事，居然讓她如此生氣。平日的她根本不可能這麼無理取鬧，是生病了嗎？還是生理期影響情緒？

他便小心翼翼地問：「你是不是生理期到了？不舒服就應該留在家中休息。」

她對他的話感到不可理喻，原來他覺得我在亂發脾氣，還怪罪到經期荷爾蒙？我的姨媽下星期才到訪，他怎麼會不知道？而且我一向月經前後也甚少亂發脾氣，只會經期時躺在床上喊痛撒嬌。難道是他嫌我太煩了，要我留在家裏、不帶我出去了？不是說好了今天要出外吃飯嗎？不然是忘了今天是週年紀念日嗎？還是他又想出去和朋友喝酒、看球賽？說到底就是他不再把我當成一回事了……

想着想着，她開始抱頭痛哭起來。

這令他更加確信她一定是生病了，身體不適才會哭哭啼啼，並怪責自己不夠細心，沒有發現她經期不穩定，居然早了一星期。

他最怕女人流淚，就像代表自己無能，只好安撫她：「你先冷靜下來……」

男生不如女生對感情那麼細膩、擅於表達情感，但也應花時間和伴侶溝通，女生也應多體諒和包容對方。（《三流之路》劇照）

此時，女友覺得被挑釁，更歇斯底里地鬧脾氣，甚至抓破臉粗罵起來，把他推開，將自己關在房間裏。她愈想愈難過：他叫我冷靜，不就是認為我在發瘋，但我根本沒有無理取鬧。我問他問題，他卻輕率了事，變得愛理不理，已經不如從前那麼愛我了……

當女生認為那些帶刺說話令自己哀痛欲絕時，其實男生時常承受這種脾氣也是如牛負重的。

磨合是每段感情必經的階段。起初大家都沉浸甜蜜中，一切都看似輕易卻又短暫的。穩定後的摩擦、爭吵、怨恨和眼淚才見真章，匱乏包容和遷就就無法和愛人白頭到老。真正愛情必須面對各自真實面貌，只有通過磨合的考驗，愛情才能持久。

內容提供：葵倩鈴

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「男友經常把我惹哭」​】

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