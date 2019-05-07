找「好男人」該留意的事：孝順仔是好老公？老公聰明奶奶更聰明？

香港男女比例失衡，根據政府統計處2018年統計資料所指，每 1,000 名女性才有 848 名男性，男女比例有明顯差距。條件稍爲好點的男生，當然相當搶手。

(《追婚日記》劇照 )

想在供不應求的情況下找個「絕世好男人」，還需帶點眼光和運氣。講到找「筍盤」，除了外貌學歷事業身家背景外，還有什麼更值得留意的因素？以下是你要知的幾件事。

男生智商多遺傳媽媽

(《追婚日記》劇照 )

男生的智商，跟他媽媽是有莫大關聯的。一個人的智商有分先天和後天因素影響，美國心理學家、遺傳學家 Thomas J. Bouchard Jr.和行為遺傳學家Matt McGue所發表的Genetic and environmental influences on human psychological differences內指出，有57% - 73%是基因遺傳所得的，近日亦有其他遺傳學家提出可遺傳高達80%之說。

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女人的染色體是XX，而男人的染色體則是XY，影響智力的基因主要在X染色體，因此女人有兩條而男人只有一條；此外，科學家目前認爲從父親那裏遺傳的智商基因中，跟高級認知功能相關的基因會被自動失效（deactivate），因此，如果生的是男孩（XY），他的智力的先天部分，大多是遺傳自母親的。所以當你遇上一個很聰明的男生，他的媽媽很大機會也是聰明之人。

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所以，如果你有個精打細算的男朋友，那將來跟他結婚的話，你很有可能也會有個懂得計算的精明奶奶；倘若你有個天然呆的男友，那你將來也可能會有個心思簡單的奶奶，對你與男家的關係和相處模式存在著微妙的關係。

孝順仔會是個好老公

(《追婚日記》劇照 )

常聽到人講：孝順的男人會是個好老公。（前提孝順並非愚孝）人對我好，我對人好，這就像呼吸般自然的事，何況是帶自己來到世上，養育自己成人的父母。 「百行以孝為先」，當一個男人孝順父母，代表他懂得飲水思源。當然某程度上也代表著他不會輕易放棄感情，會隨着時間更加珍惜和愛護你。

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也許有些女人會埋怨孝順仔老公在遇上問題時會偏向奶奶，而不偏向幫自己。沒錯，人是一定會有偏向的。一個是愛了幾十年的人，另一個是愛了他幾年的人。如果不是什麼大事大非的事情，他比較偏向母親也是能理解的。但是，誰說婆媳關係一定要對立的？是聰明的女生就不會讓老公夾在這兩者中間 。只要處理好跟他父母的關係，就算兩夫妻偶爾有些小摩擦，說不定老爺奶奶會成爲你的保護網，更多了老爺奶奶疼錫呢。

父母關係影響愛情觀

(《追婚日記》劇照 )

父母的關愛是孩子的安全感來源。父母恩愛會令他感到快樂，倘若父母終日爭吵不休他也會感到不安。來自單親家庭的人相對在情感上較爲敏感，父母離異會對孩子日後成心理上的影響，在戀愛中會顯得較爲沒安全感，他們或會無形中以不同方式呈現出來。

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有的會變成花花公子，歸根究底是他小就不相信婚姻，難以爲愛情作出任何承諾。也有的過於害怕對方離開自己，變得患得患失，想無時無刻黏住對方，百分百佔有。也有的會認爲金錢能給他帶來安全感，從而加倍發奮，比一般人更能賺錢。

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還有的是當遇上對的人，他會更無微不至地爲對方付出，在感情上更細緻經營。多了解他的家庭背景，也有助了解他對於愛情的看法，從而再細心觀察他是否適合跟你走下去的「好男人」吧！

相信自己直覺的聲音

(《追婚日記》劇照 )

回想起當初丈夫在求婚時跟我說：「相信直覺吧，理性分析可能會錯，但直覺一定不會錯。」什麼鬼話？當下純粹覺得他在說服我say yes，因此也沒深究。直到後來在學習人類圖的過程中，了解到直覺對人生策略的重要。

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直覺，代表你的潛意識，也是大腦處理大量信息的結果。當你還以為直覺是不知哪飛來的想法的時候，你的大腦已不斷將傳入的感官信息、當下經歷，對照已儲存在大腦中的知識以及先前經歷的記憶，比較後作出的預測，盡量以最佳方式處理當下情況。如果預測失凖，例如發生一些出乎預料的事，你的大腦就會更新自己的認知模式。

(《追婚日記》劇照 )

我是絕對相信一見鍾情的。假如你遇到一個男生能令你莫明心動，在對的時間能遇上對的人，還有什麼需要等的？相信你的直覺吧。相反，假如你遇到一個條件很好的白馬王子，但總令你感到怪怪的，那你也要記得聽聽內心裏直覺的聲音了。

以下是娛樂圈公認的「好男人」，你又認同嗎？

+ 6 + 5 + 4

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