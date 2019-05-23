法國15歲少女戀中國富商　情與慾淋漓盡致寫成小說：不寫就做妓女

法國女作家瑪格麗特・莒哈斯（Marguerite Duras）的名字對很多人而言很陌生，説起梁家輝在1992年主演的電影《情人》或許還令人有點頭緒，一個15歲的法國少女與三十多歲的中國男人在越南相遇，繼而發展出一段浪漫卻沒有結果的愛情故事。這是Duras執筆而寫的故事，也是她的人生故事。

Duras自小面臨家庭變故，二哥Paul算是和她感情最好。（Pinterest）

《情人》不是個一夫一妻的美滿愛情故事，她把情與慾寫得淋漓盡致，卻又忍著錐心之痛一手把她摧毀。三十多歲的中國男人即將要應家人安排，迎娶另一個女子，而法國少女即將要跟家人回到巴黎，結局早已經毫無懸念地揭曉。可是，她還是要寫，這就是瑪格麗特・莒哈斯（Marguerite Duras），殘缺的愛，她還是能找出美感，明知會跌得粉身碎骨，她還是把自己東拼西湊，迎接下一段愛情。她的作品很純粹，只有愛和性，大概因為她人生能依仗的只有愛。

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家庭破碎只能依靠愛情

正正因為缺乏，所以需要。她在原生家庭中得不到的愛，只能在情人身上索取。她是法國白人，卻生於當時還是法國殖民地的越南，父親是校長，愛上了在學校內當助教的母親，為此賠上事業。對父親的印象僅此而已，在她7歲的時候，父親已經去世，母親因生意失敗破產，帶著她和兩個哥哥顛沛流離，輾轉在法國和東南亞之間過著如流亡般的窮困生活。母親溺愛大哥，二哥生性懦弱，在家中，她得不到半點關注，像野草般，自由卻無人愛，甚至多次被母親和大哥虐打。

Duras的情史很豐富，圖中就是她和情人Dionys Mascolo。（Pinterest）

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在這樣的環境下成長，愛就是她唯一的救命稻草。即便是《情人》中那種有始無終的愛情，只要能讓她感受到被愛，勾起她愛人的慾望，她願意為這段支離破碎的愛情奉上真心。他對她一見鍾情，只是這份愛始終摻雜了他對青春肉體的慾望，他駕著豪華轎車在校門等她，她毫不猶豫地上車，和這個陌生男子到旅館做愛。對於15歲的她而言，她只知道從來沒有一個男人會如此疼愛自己，看著別人家的轎車在校門前穿梭，窮困如她，卻只能投以羨慕眼光。這個男人既為她獻上濃濃的愛意，又能滿足她的物質生活，她知道不是永遠，卻也願意接受這一個暫時的避風港。

如果我不是一個作家，會是個妓女。 Marguerite Duras

傾盡一生忠於愛情

他們的愛沒有因為結果而退卻，反而越發濃烈，當關係每一天都在倒數，他們就用盡每一分一秒去愛。他們幾乎每天都在旅館中幽會，肆無忌憚地滿足自身的情感和慾望。只是他們的愛並沒有打動誰，他的父親依然不會接受他娶白人女子為妻，她的母親也只當他是「搖錢樹」，他們在小房間中激烈地愛著，回到現實時，卻又安份地接受命運。Duras沒有為《情人》寫下一個轟烈的私奔結局，因為現實就是如此，中國男子還是遵從父親娶了個門當戶對的中國姑娘，而法國少女靠著他接濟，18歲那年一家乘船回到法國。

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Duras後來花盡一生去戀愛，有人說她在小說家的軀殼下，有著妓女的靈魂，她也自言「我不寫小說，應該是個妓女。」一生擁有過數不清的情人，甚至曾經與丈夫羅貝爾（Robert Antelme）及情人和平同居。有人說她從來都不懂愛，或許她一直都忠於愛情，那份對愛的「忠誠」甚至超越道德，當她決意寫下《情人》內的那段少女往事，據說因為許多年過後，中國男子在電話中對她說，他將愛她，一直至死。一句話，她開始執筆寫下兩人的小說，回應他最長情的表白。