【時鐘酒店地圖．尖沙咀】新派溫馨屋企feel　地鐵房似足日本酒店

時鐘酒店至今仍予人一種「唔見得光」嘅印象，不如普通酒店，隔著門向內看，你只看到一片黑暗。因為陌生，有些情侶，即使有需要，也跨不過心理關口步進時鐘酒店。約會找餐廳我們可以上網站看評價，但想一夜溫馨？除了親身試「伏」，我們永遠無法了解門後的世界。

尖沙咀區是時鐘酒店的天堂，密集程度猶如便利店般，走幾步就有一間。然而，即使選擇眾多，仍然質素參差，一旦打開房門才發現「中伏」，難免會感覺掃興，以下為大家精選了尖沙咀區或附近的時鐘酒店，讓你可以舒舒服服地和另一半渡過浪漫時光......

【時鐘酒店地圖．尖沙咀】因為土地問題，時鐘酒店成為了情侶或夫婦解決性需要的好選擇。（高仲明攝）

新裝修傳統時鐘酒店：房間寬敞 浪漫情調

即使沒有去過時鐘酒店，或許也會聽過「新金莎」這個名字，在很多人心目中，酒店當然是愈新愈好，在Instagram開設賬號寫時鐘酒店評論的Waddy和MooMoo去過這間傳統時鐘酒店後，卻有意外驚喜。香港不少時鐘酒店都是偏小，而這間酒店的房間卻很寬敞，加上翻新過後，裝修變得現代化，而燈光也頗有浪漫情調。另外，他們覺得酒店職員的態度值得一讚，酒店的過夜時段是凌晨一點至翌日中午十二點，他們比過夜時段早了十分鐘到酒店，當天有空房，職員也可以先安排他們進入房間，這樣的彈性安排讓他們覺得很貼心。

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新金莎酒店 地址：九龍尖沙咀漆咸道南33號友聯大厦1樓

新式時鐘酒店 自助check-in代訂玩具

從尖沙咀站走到華源大廈只需一分鐘，這裡是廉價賓館、旅店的「天堂」，九十後Jenson、Selena、Karen和Vincent在此經營時鐘酒店Mansion G。一般時鐘酒店都沒有預約制，只能walk-in，無房，隨時就要等一兩個小時。Mansion G採取預約制，他們預先給客人大門密碼和房間號碼，然後客人預先入數付款，由進門到入房不需要見到任何一個人。酒店房間光猛，讓人有家的感覺，浴室不算大，卻乾淨企理。

負責人覺得香港人的性愛需要加點調味，他們就想到為客人代買性玩具、催情香水甚至是情趣服飾，節日期間將房間得很有浪漫氣氛，如擺放星空投影燈。一般時鐘酒店在大時大節都會有「海鮮價」，打電話查詢是一個價錢，到達酒店時又是另一個價錢，Mansion G負責人深明這種「被劏」的不甘滋味，價錢明碼實價，即使大時大節加價，也會附上些特別贈品，如不同口味的安全套。

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羅曼美酒店Mansion G Hotel 地址：九龍尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈4樓A1室

主題房實現性幻想 露營、診所、課室都齊備

如果有「開房」習慣，大概都會對這間有不同主題房間的時鐘酒店不陌生，情侶大概覺得只要有個乾淨的環境、有張床就可以解決性慾，這裏的負責人卻走多一步，著重情趣。研究香港情色歷史的文化人曹民偉曾經接受訪問時提及九十年代香港已經有不少情趣酒店，有水床、鏡房、歐洲房或日式主題房，多集中在九龍塘高檔時鐘酒店，只是在土地問題下，香港的時鐘酒店似乎變得不再重視情趣。ML28有不同主題的房間，負責人開業前曾經找過一群Focus Group研究香港時鐘酒店的不足，不少人反映香港時鐘沒有裝修也沒有主題，於是負責人想出七大主題的房間包括：課室、診所、野外露營、太空、投映機房，港鐵車廂和精神病院。下次不用遠走日本，也能實現你們埋藏已久的小小幻想。

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