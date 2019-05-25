【面對背叛】相信比相愛更難　嘗試自欺欺人是接受與振作的第一步

有人說相愛很難，或許相信比相愛更難，不能相信，又怎能相愛呢？

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相信很難，尤其是當一個人曾經被背叛過，「被背叛」這一個程式一旦植入了大腦，當人不斷嘗試去分析是否應該去相信或再相信某些人或事的時候，潛意識（也即是你的直覺）其實已經提示了你，叫你不要去相信。因為「相信」這一種東西對於你來說，是一種會令你受到傷害的有害物。人變得不易相信，可以說是經歷背叛後所到得的結後遺症，人的行為確確切切是靠大腦的訊息所帶領的。

然而人的經歷會不斷改寫大腦的程式。好的經歷能漸漸洗走舊有的負面程式，這當然是一件好事，但若然人不斷經歷不太樂觀的事情，負面便會成了慣性，大腦會同樣被教育得比較負面，也會長期開啟了保護裝置，對所有事情都充滿戒心，以免受到傷害。有些人就是因為舊有的經歷毀掉了他們的信心和希望，所以不敢再嘗試或再投入一些事情。

有些人就是因為舊有的經歷毀掉了他們的信心和希望，所以不敢再嘗試或再投入一些事情。（gettyimage/視覺中國）

原來人極為痛苦的事情就是「無法相信、無法追求」。不容易相信代表心靈上不容易被滿足，不想追求，沒有什麼希望，所以很難感到快樂。做人愈清醒就愈不快樂，但要面對現實的殘酷，接受過去帶來的陰霾，要相信這個世界也會有美好的一面，原來真的很難很難。它難就難在要讓自己去相信人不能快樂是因為不能欺騙自己。或許「相信」只能夠在自欺欺人的狀態下實現，虛偽地表現相信，同時讓別人相信，才能夠表現快樂。

人不能快樂是因為不能欺騙自己。（Gettyimages／視覺中國）

人本來就要接受世界灰暗的一面，但當人變得太過無欲無求，原來是一件十分恐怖的事。人最痛苦莫過於沒有希望，對什麼都沒有所謂，但這樣的話，人生又有什麼意義呢？做人不積極又可以怎樣呢？不去接受，又怎樣快快樂樂的過生活呢？所以唯有學會重拾信心，重拾希望，令自己變得有所追求，因為倘若人沒有追求，活着就沒有意義。

人要學會重拾信心和希望。（Gettyimages／視覺中國）

那屬於你的追求又會是什麼呢？或許追求一些東西的意義就是讓人生變得有希望，所以現在就讓我們的人生多一點可能性，讓我們的生活多一點色彩吧！

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《戒心因何而來？ 又因何而去？》— 無法相信、無法追求，原來是人極為痛苦的事情。」​】

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