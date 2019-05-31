【騎牛搵馬】談戀愛不是為了找一個人對自己好　若不夠愛他請放手

李聖傑的歌《最近》中，有句歌詞是：「你想要的 ，我卻不能夠給妳我全部。我能給的卻又不是你想要擁有的」。愛情奇妙的地方，是將兩個本來不相關的人連結在一起。問題是，大家本是兩條平行線，其中一方再怎樣努力前進，也不可能拉近內心的距離，反而漸行漸遠。一旦雙方關係不再對等，一方不停給予愛，另一方只是被動地接受愛，就已經證明彼此不再適合，最大的慈悲是放過不夠愛的人，各自尋找適合自己的路。

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網絡上一直流傳這樣的一句話：女人年輕的時候就應該多談幾次戀愛，等玩夠了，就找個老實人嫁了。

有網友反問：「她們爲什麽不能直接找個好男人嫁，需要那麽迂迴找個老實人嫁？」

我認爲答案很簡單，因爲她們根本配不上她們所認爲的好男人。這就像想吃高級餐廳又帶不夠錢，唯有看看乾癟的銀包，然後安慰自己，其實快餐更符合經濟原則，用個恰當的藉口來掩飾囊中羞澀。

「女人年輕的時候就應該多談幾次戀愛，等玩夠了，就找個老實人嫁了。」（《那一年我們談的那場戀愛》劇照）

很多高不成低不就的女人心目中的老實人是：年輕、肯努力學習，然後努力工作，能讓她衣食無憂，偷情自便。然而，實際上大部分的老實人是：平庸的學歷、有份糊口的工作，只求溫飽，夜夜在家守着電子產品打發時間的路人甲乙丙丁男。

A是我獨自到台中旅遊時在民宿認識的女大學生，大概是因為我們不熟，才能讓她毫無防備地跟我聊自己的事。

拍拖前，應釐清自己想要的另一半擁有怎樣的條件。（電影《分手合約》劇照）

「我有個在一起了快四年的男朋友，當初對他也沒什麽感覺的。但在我被同一個學長甩掉兩次之後，都是他陪伴我走出失戀的陰霾，之後他追求了我半年多，我就答應在一起了。他對我很好，生活上處處都能包容、理解我。但是我們快要畢業了，他希望回去高雄發展，而我希望和幾個好朋友去台北實習。而且，他家裏的條件也不是很好，如果將來結婚的話，我也需要照顧他的家庭……」

其實到她說這裏，我已經聽出她的心意。

他只是寂寞你以為是愛情？就很容易變成對方的「水泡」，卑微地乞求愛。（《前度》劇照）

「不好意思，打斷一下。我大概只能在感情問題上給予意見，至於其他的問題，我也沒辦法替你權衡。」

「好吧。我現在苦惱的，是他對我真的很好。」

「不，這種一無是處的男人，你還是離開他吧。」她一時沒反應過來，幾分鐘後才發送過來一個「？」。

我接着回應：

不是嗎？他除了對你好就一無是處了。你剛才一大段文字裏面，沒有提過你愛他。你對他的感情，只是建立在情感索取之上，可能是寂寞，可能是孤單，可能是找不到更好的，才迫不得已的一直待在他身邊。現在要畢業了，是你逃跑的最佳時機。大概你也有預感，如果這次不逃跑的話，可能一輩子都要過着這種既沒有愛情，也沒有激情，如同死水般的生活。但想到真的要離開他時，你害怕萬一放了手，再也找不到比老實人更好的人。

「你亂説！我是找你提供意見的，不是讓你污衊我。你說的都不是事實。」可能我的回覆太過一針見血，令她開始有些惱火。

愛一個永遠不會愛你的人，大概是比悲傷更悲傷的事了。（《好心好報》MV截圖）

「那麽，你不覺得剛剛所說的那些異地工作條件、對方父母的問題，只是在掩飾自己不夠愛他而內疚的心情？如果你真的想解決問題，今天你要坦白的對象應該是你的男朋友，而不是找我企圖合理化你的自私行爲吧。如果你曾經愛過這個男人，就請放他一條生路，讓他將來也有一個被女孩全心全意對待的機會。」

之後，她也沒有回覆我，便憤然離線了。

每個人都值得被人珍惜。（gettyimage/視覺中國）

這種心態我也在很多中年「怨婦」身上見過。她們對生活失去追求，對丈夫極度不滿意，她們不是那種努力的人，而且在事業上毫無建樹。不同的是，她們會不分場合和時段地抱怨丈夫無能，覺得自己一輩子都毀在這個男人手裏了，當初一定是自己瞎了眼才嫁給他。

換一個角度去想，因爲自己是這個層次的人，才遇見跟自己不相伯仲的另一半。一味指責對方的無能與窩囊，可能只是想掩飾自己同樣無能的一個大招——先下手爲強。

因爲寂寞、時間或者物理條件的限制而選擇一個暫時對自己有利的對象，卻不是真心喜歡的。日子久了，生活中各方面都養成了習慣，就變成那種「雞肋愛情」，吃着白米飯惦記着紅玫瑰，要麽就是看着蚊子血朝朝暮暮着白月光。

愛人前，先要學會愛自己，愛情不應是交易，而是雙方全心全意的付出。（作者提供）

隨着時間的推移，逐漸放大心中的不滿，甚至連對方有沒有換了鞋才進門、漏接一通電話這種微不足道的事，都能讓兩人陷入無休止的爭吵之中。

在愛情當中，一定要坦誠。如果不夠愛，那麽就請對對方仁慈一點，放別人一條生路，這便是對他人最大的慈悲。畢竟他的一生，不是爲了成就別人而活的，對方也有權利知道真相，有權利選擇幸福。

作者簡介：瑞秋

會寫作的小辣椒，一個喜歡聽故事和寫故事的人。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「最大的慈悲就是放過不夠愛的人」】

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