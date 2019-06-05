蔡卓妍談出軌　曾因前度不忠一聲不吭搬屋離場：每段關係我都認真

愛恨分明的天蠍座，即便有多長情專一，也有變決絕的時候。蔡卓妍（阿Sa）亦然，笑言自己的上升星座，同是天蠍座，而且月亮星座還是水瓶座，絕對是位內心複雜的人。 現年36歲的她，於情路上歷不少高低，曾遇對方出軌，縱當時或有不忿，但她都已看得淡然，認為問心無愧便可，「若你問感情建基於甚麼，那便是不應出軌，但對方出軌的話，這件事也是不設防、無可避免，因這個劫本來便已註定。」 攝影：黃舒慧

阿Sa認為，感情裡要分清愛情和喜歡，直言「每個人都有機會花心，但出軌與否是自己的選擇。」(黃舒慧攝)

每人都或會花心，但出軌與否是選擇

天蠍座予人感覺花心，但一旦認真起來，便會只停留在對方的世界，不再受引誘。阿Sa認為，感情裡要分清愛情和喜歡，直言「每個人都有機會花心，但出軌與否是自己的選擇。」她舉例，自己有很多偶像，如郭富城、劉德華、劉青雲、宋仲基和李敏鎬等，「那我算不算花心？但我沒有做過甚麼。」

有如其言，一段關係開始，便不應有出軌的想法，故她都認真看待每段關係，「我不會做一些事去傷害自己。」她亦言，要為自己曾做的事負責，「你如何保護自己的身體，是你自己的責任。我認為每位女生都有自己的形象，今天做了甚麼，不要以為不會有人知道，因為這世界沒秘密，你需自己承擔後果。」

我不會做一些事去傷害我自己，當我成長後，每一段關係我都是認真看待。 蔡卓妍（阿Sa）

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阿Sa對出軌的態度，與將演舞台劇《情敵勸退師》內的角色正好相反。(黃舒慧攝) 遇對方出軌，曾一聲不吭離開：再講下去沒意思 感情用心經營，但也阻不到對方的變心，阿Sa在將要演出的舞台劇《情敵勸退師》裡，飾演一位「被出軌」的女生，決心從第三者手上奪回老公，而找情敵勸退師幫忙。不過，現實的她卻相反，遇上伴侶出軌，必定瀟灑離。「我曾試過甚麼都沒說便走，亦更換手機號碼，不讓好友給他有關我的聯絡方法，並更換家裡的鎖和搬屋。」阿Sa如是說。 縱然看來絕情，但她認為，既然他親手破壞這段關係，自己不需要倒過來挽回。選擇不說一話離開，是因「再講下去也沒意思」，「你跟他說，他也不過是用無數藉口來挽留你，或再繼續傷害你，那為何還要給他機會？」解鈴還需繫鈴人，若要修復關係，該人也應是對方，大抵天蠍座本來就是愛恨分明。「他當初用盡心機和時間，但卻沒珍惜。若你想再得到我，那便要用雙倍時間和心機。」阿Sa明明白白的說。

既然已經去到這樣的局面，你當下沒有選擇我，那我為何要選擇你？ 蔡卓妍（阿Sa）

感情路上，阿Sa緋聞不多，最轟動必定是2010年，與鄭中基當宣佈已婚四年，並正辦理離婚。同年年尾，阿Sa戀上師弟陳偉霆（William）。(vcg.com)

阿Sa認為應努力維繫人生每段關係。(黃舒慧攝) 愛情僅是人生一部分 入行快將20年，阿Sa的愛情路亦如你我所知，絕不是一帆風順。與鄭中基一段短暫婚姻，再到陳偉霆的一段情，再到今天獲得美滿戀情，與石恆聰甜蜜相戀。一步一步走來，再接再厲，或最能印證她對感情放得開的態度。在她眼中，愛情從來只是人生一部分。 「人是一定會變，你很努力經營，要變還是會變，正如生老病死。當你知道這事實後，便不會把它看太重。」她補充，一個女生定要有自己的財富、興趣、朋友、空間，以及喜歡的事。「只要能管理自己人生，維繫每段關係，努力而不後悔，那樣即便對方如何，也不會對你有問題。」

我暫時未試過回心轉意。 蔡卓妍（阿Sa）

阿Sa不會將愛情看待成生命的全部，亦會重視每段關係，以及愛自己，積極儲錢為將來打算，對於生活，自有她一套態度：

+ 17 + 16 + 15

無論有否另一半，我也可以過得很好。年輕時反而會擔心自己能否儲一筆錢，給自己將來退休時用。 蔡卓妍（阿Sa）

阿Sa認同出軌有跡可尋，但自己從不檢查對方行蹤。(黃舒慧攝)

伴侶出軌，真的有跡可尋？

不少女生都愛當「愛情福爾摩斯」，會檢查伴侶手機，免得對方出軌時，自己被蒙在鼓裡。阿Sa雖指自己不會這樣做，卻認同出軌有跡可尋。拍攝《原諒他77次》時，她曾聽到不少過來人經驗分享：「如果男友手機長期調較震機或靜音，抑或吃飯時，把手機反轉放枱面上，那便一定有點問題。」

你有張良計，我有過牆梯，有的人甚至會監察伴侶一舉一動，要對他瞭若指掌，才能夠心息。阿Sa表示，有好友亦曾遇這類人，而且那位女朋友還是位看來非常斯文的一位文員。「他（朋友）的電話被女友裝上監視程式，但他懵然不知，直至有次吵架，女友不小心說漏嘴，透露一些Whatsapp對話內容，他才得悉這事。」

蔡卓妍近年在電影中不斷挑戰新角色，由《原諒他77次》到《雛妓》、《非分熟女》，尺度愈戰愈大，戲路也愈來愈廣。（《原諒他77次》劇照）

阿Sa認為抓緊相愛的每分每刻，才是最重要。(黃舒慧攝) 對男友從不猜疑，全因對方有絕招？ 雖監察或有保障，但阿Sa則從不檢查對方的行蹤，坦言是個「後知後覺」的人，「當與伴侶相處時，若是美滿舒適，根本不會想到對方會出軌，定是關係上出現問題，至會找這些蛛絲馬跡。」她亦認為，最重要是「愛在當下」，抓緊相愛的每分每刻，「與其把所有時間擔心，為何不用那些時間享受？」

她與男友石恆聰的相處方式，便是建基於信任上，會互給對方實在的安全感，「我會參與他大部分的活動，他亦不介意我的參與」，她亦形容男友有「潔癖」，「到外面飲酒的話，別人喝過的東西，他都不會喝，即便是分享，他也會把飲料倒進另一隻杯，而且會與陌生人保持距離。」因對方能夠刻己，清楚為感情與一般關係劃界，令感情更能建基於尊重與信任下，長久維持下去。

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