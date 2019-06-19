【夫妻相處】如何維繫家庭才能幸福？　抱怨前請先問自己一個問題

有人說，一個好妻子，幸福三代人。妻子的快樂，是一個家庭幸福的前提。

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只有妻子快樂了，孩子才會在媽媽的撫育下，健康無憂的成長。只有妻子快樂了，丈夫才有了一個穩定的大後方，才能安心地在外打拼。所以，妻子對於家庭的重要性，不言而喻。男士們，都想擁有一個好妻子，卻常常忘了，先有好丈夫，才有好妻子！

經常聽到有男士討論自己的妻子：生了小朋友之後，經常抱怨、發脾氣。在他們的眼裏，妻子就是一個脾氣大的怨婦。但是，我忍不住想說，溫柔的妻子，往往是有一個對她呵護備至的丈夫。而那些脾氣大的妻子，並不是她們本身愛生氣，而是付出一切的她們，總是被責怪。你抱怨責怪她，結婚後不再愛打扮不再買新衣服，像一個中年婦女，那你有沒有主動給她買過一套化妝品？有沒有給她買過一件新衣服？你抱怨她啰嗦愛發脾氣，那她勸你少抽煙、少喝酒的時候，你有沒有認真聽下去？你抱怨她輔導孩子經常生氣，你有沒有主動和她一起承擔養育孩子的壓力？你總是抱怨妻子不夠溫柔體貼，有沒有想過，婚後的你主動為她做過什麽？

溫柔的妻子，往往是有一個對她呵護備至的丈夫。而那些脾氣大的妻子，並不是她們本身愛生氣，而是付出一切的她們，總是被責怪。（Gettyimages／視覺中國）

有一個妻子的話在網上引起了不少人共鳴：「我在家裏的地位最高，我不洗碗沒人敢洗，我不做飯沒人敢做飯，我不拖地沒人敢拖地……」雖然是幾句調侃的話，但是，男人們都知道，妻子這裏說的地位高，包含了多少辛酸和無奈。所以丈夫們，與其整天抱怨妻子，不如反思一下你們為妻子做了些什麽？女人在婚姻裏，不怕日子的辛苦，而是怕丈夫給予的心苦。婚姻不是一個人的事情，夫妻之間要將心比心，丈夫對妻子好，妻子自然會溫柔體貼！

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「先有好的丈夫，才有好的妻子」​】

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