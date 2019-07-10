金牛座固執道歉難真誠　十二星座爭吵過後　哪個只懂鬥氣死不認錯

愛情中有句俗套說話是「一次不忠，百次不容」，面對做錯事的另一半要狠心一點，否則只會縱容對方再犯。

然而，道理是一回事，現實又是另一回事，當另一半低聲下氣向你道歉，哀求你再給他一次機會時，你還是會心軟。你天真地以為原諒可以得到對方的珍惜和改變，卻往往只換來他的重覆犯錯和得寸進尺，重燃的希望又再次熄滅。把「對不起」說出口很輕易，打從心底裏認錯卻不是人人做到，另一半的那些所謂「真誠道歉」卻不付諸行動，只會讓人厭煩。到底十二星座中，那些人從不會真心認錯？

對於死不認錯的另一半，你又可以忍多久？（《原諒他77次》劇照）

以下是3個「死不認錯」的星座：

1.金牛座

金牛座有名副其實的「牛脾氣」，他們固執卻稱自己為「有原則」、「專業」。即使與另一半相處時，也從不會放下自己的固執，自負的性格讓他們覺得自己做的每一個決定都是正確，所以他們從來不會認錯。即使他口中吐出「對不起」，也不過是敷衍了事或逼不得已，其實他打從心底裏不覺得自己錯，只會覺得自己已經把每件事做得完美妥當，承認失敗不過是說說而已。

代表人物：林鄭月娥（生日：5月13日）

就「反送中」條例引起的社會紛爭，林鄭月娥曾多次表示真誠道歉。（01新聞/李澤彤攝）

2.獅子座

獅子座天生的自負性格讓他們難以低頭認錯，雖然他們也會有纖細、敏感的一面，但在人前他們還是只會露出強勢一面，做錯事時只會在心底裏認錯，礙於面子所以從不會說出口。雖然嘴上不饒人，但責任心重的他們，還是會願意承擔責任，以行動彌補自己的過錯。

代表人物：許志安（生日：8月12日）

許志安出軌後開記招道歉，形容自己是壞掉的人、哭成淚人，不知大家又覺得其道歉是否真誠？（01娛樂/葉志明攝）

3.水瓶座

水瓶座分不清是非黑白，而且常常會出現「雙重標準」的情況，是標準的寬己嚴人。平時總是會評論別人的行為，自己卻又會做出相同舉動。當別人指控自己時，他們又會不停地辯解，總是可以找到藉口為自己開脫。

代表人物：黃心穎（生日：1月23日）

不知經歷「安心事件」後的黃心穎，對是非黑白有沒有新的看法呢？（IG@jacquelinebwong）

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