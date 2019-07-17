戀上上司共同創業　學懂「熄機」繫關係：我們隨時可放下一切移民

我們的人生總像被安排好，讀書然後工作，結婚、買樓、生子仿佛已是既定程序，我們窮一生在追求「安穩」。而「安穩」的生活大概就是找到自己的終身伴侶，建造屬於兩人的安樂窩，一年去一次旅行，這就是不少愛侶眼中平淡的「幸福」。於是，新盤抽籤往往大排長龍，選到心儀單位的小情侶或夫婦往往被視為「人生勝利組」。

大家都追求安穩，設計師夫婦Polly和Andy卻偏偏喜歡冒險。「我們是那種可以隨時放下一切的人，你要我明天立即移民也沒問題。」當別人的人生都充滿計劃，他們寧願保持空白，因為白紙才是最有可能性。過着這般浪蕩生活，充滿着不安和未知，卻正因如此，才活得有趣。而更幸運是，身邊那個願意陪着你流浪，走一趟浪漫的冒險旅程。

Polly和Andy一起創立服裝品牌。（受訪者提供）

甚麽是「Perfect Match」？沒有絕對的定義，有人覺得是找到一個願意和自己一齊「捱」的伴侶，有人覺得是性格互補。Polly在訪問之際沒有談及太多與Andy的甜蜜片段，只是言談之間也能感受到兩人之間的默契和合拍。現在既是夫婦又是工作夥伴，原來兩人的相識也是因為工作，當時Polly還是初生之犢，Andy就是她第一份工作的上司，「當時覺得他很有才華。」只是兩人都各自有伴侶，關係只止於朋友。兜兜轉轉後，兩人才終於走在一起。「會互相吸引大概是因為我們有很多共通點，我們對時裝設計有熱誠，同樣喜歡品酒。」志趣相投讓兩人走在一起，但兩人的「不一樣」卻能讓他們互補，Polly直言「我性格較急，而他則較有耐性。」一凹一凸，讓兩人不只是夫婦，也能一起創業。

Polly本來有穩定的工作，為了創業毅然辭職，參與了時裝培育計劃，並在PMQ開了人生第一家店。（黃舒慧攝）

放棄安穩生活辭職創業

時裝人，需要捱更抵夜，OT已是常態，抱着一腔熱誠入行，能走得長久的沒有多少個。創立兩人的品牌前，Polly和Andy在這一行已算資深，有穩定工作和收入，未能過上前財爺口中的「中產」生活，也可以算是生活無憂。那時他們從未想過創業，一次偶然的機會，兩人到廣州旅行，參觀了莨紗綢的製衣廠，對這種純天然的真絲物料一見傾心。

他們連品牌名字也還沒決定，沒有想太多就開始創業，在旁人眼中覺得大膽，因為越是有本錢越是有得輸，但對Polly而言，不冒險又有何意義？當有了積蓄，普通大眾都會覺得要「買磚頭」，Polly卻坦言從沒想過。「或許這就是設計師的mindset，每天都想着有甚麽突破。」把心一橫，將積蓄都投資在品牌上。

出Trip當旅行五年沒放假

要下決定很容易，要下定決心卻不易，在充斥着廉價「Fast Fashion」的香港，做一個一年只出兩季款式的本地品牌並不容易。設計師的頭腦只想用在設計上，一旦要創業，要顧及的還有行政、行銷、會計這些細節，一年365天絕不夠用，「開店5年，今年終於可以在新年放假3天。」過往幾年，連團年飯都要在Studio內吃，更遑論如過往打工時，可以偶爾去旅行散心。他們拍拖到結婚，大部份時間都花在自家品牌上，「我和他唯一一次真正去長途旅行，就是在開店之前去日本。」成為工作夥伴後，他們只能出Trip當旅行，「有一次到巴黎參展，可以偷到時間一起參觀酒莊，逛街。」言談間都能感受到她那種久違了的放鬆。

兩人寓工作於拍拖，一起出trip當是旅行。（受訪者提供）

除了要應付繁重的工作，兩人還要在同事和另一半兩個身份之間取得平衡，「我們都有自己的執着，只能各有各做，然後互相評價，選出最好的作品。」工作上出現摩擦是常事，Polly坦言初初創業時也會有過火的時候，一言不合就將「我唔係打你工啊！」衝口而出，試過回家休息仍會跟對方傾公事，試過忙得天昏地暗時，Polly連結婚紀念日也忘記了，Andy在當日送上蛋糕，她才自覺因為工作忽略了對方。「現在懂得拿捏，給予彼此空間工作。」回家之後，兩個人喝一杯，提醒大家，是時候要「熄機」了。 成為了工作拍檔，爭吵多了對方仍然不離不棄，反而令他們更懂得珍惜這段關係。別人說創業很孤單，Polly很慶幸身邊人可以陪着自己，聽自己訴苦，「現在，我每一天見到他仍有幸福、開心的感覺。」

經歷過風雨，才能磨練出堅毅的愛情。