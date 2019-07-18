【星座筍盤】非嫁不可「Say Yes」的理由：雙魚永遠把你當公主寵

婚姻，真的是愛情墳墓？

踏入婚姻前，顧慮不少，總是擔心他是長不大的孩子。（《春嬌救志明》劇照）

求婚一定是人生其中一個最緊張的時刻，即使是愛情長跑多年的情侶，也不能肯定單膝跪下後得到的回應會是「Yes」。步入婚姻階段，總需要點勇氣，雖説這個年代，離婚已成常事，合則來，不合則去，只需簽個字，誰也不會被批判。但簽下一紙婚書的那刻，心中也還是會有種無以名狀的責任感，因為這是個一生的承諾。

張繼聰生於1月11日，情人節在尖沙咀海旁為謝安琪自彈自唱，相信Kay絕對沒嫁錯好老公吧！（louischeung2013@Instagram）

故此，不少人踏入婚姻之前都會思前想後，尤其是女生，總會擔心他在婚後會不會變臉？大家在生活上合不合得來？自己對他的了解又是否充足？當心中帶着這些疑問，或許就會對婚姻卻步。又甚或，有些人自小在破碎家庭成長，對婚姻早已失去信心，即使認定了另一半，也始終沒有勇氣「簽紙」。不妨看看以下十二星座男生「非嫁不可」的理由，或許可以重拾你對另一半的信心......

4月16日出生的陳豪是白羊座，愛妻形象深入民心。（aimeechan_official@Instagram）

點擊看十二星座男「非嫁不可」的原因：