【情侶分手】分手後還希望吃回頭草　只因你根本還沒跌得夠痛

分手後，你安慰自己你值得更好的，該時候去找下一個對自己好的人選時，卻發現你對前度還是十分介懷。即使你們生活圈子已經分開，他以前待你多麼差也好，他的一舉一動還是會引起你千絲萬緒，你不想承認自己還放不下，更產生復合的念頭。是什麼原因令你又再一次迷失？

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失去自我

過去長時間為伴侶卑躬屈膝，令你自信與自我價值受損，開始不知道什麼是對還是錯。不分對錯，當有人傷害你，你也覺得也許是自己的問題，別人才會這樣對待你，把分手前的過錯都歸咎於自己身上，所以自己受傷是正常的。分手後的寂寞令你不斷不斷為對方編藉口，最後你發現對方根本沒有這麼壞，當你騙到自己時，便會覺得也許復合了，便會發現他的好。

仍存在對幸福的幻想

每對情侶都有曖昧過和熱戀期，那時是多麼幸福，想起那段日子，你便只想再過一次這段時光，而不會再考慮你分手時受到的痛苦。損失心理下，你在意的是失去了一個曾和你幸福過的人，而不會令你感到你賺回了一個自由的自己。

復合之後，你覺得一切有機會轉變，他可能會變得成熟一點、溫柔一點，為什麼不給自己這個改變的機會？你怕錯過。但問題是，你祈求這個改變的來臨，期待了多久？你覺得你再等多久才能盼來這個轉變？你自己也不知道。當然，復合後的確有人會改變，但沒有人能保證，而你的時間和青春都是一去不返。與其賭一次他可能會改的可能，為什麼不回到這個有着千千萬萬個人選的世界，尋找下一個會待你最好的人呢？離開很痛苦，但留下來的痛苦也許比分手更難受。

每對情侶都有曖昧過和熱戀期，那時是多麼幸福，想起那段日子，你便只想再過一次這段時光，而不會再考慮你分手時受到的痛苦。（《失戀日》劇照）

比愛自己更愛他

即使他待你多麼差，但你覺得只要你們還是「一對情侶」的身份就可以了。當你出現這種念頭，意味着你喜歡他勝過自己。然而這並不是一件好事，如果他對你很好，問題還不致於浮現。但當這個念頭令你身心受傷時，只會令你繼續消耗精神，來成就一個「還在他身邊的自己」。

即使他待你多麼差，但你覺得只要你們還是「一對情侶」的身份就可以了。（《前度》劇照）

害怕寂寞

到底寂寞有多可怕，令人不怕受傷和浪費青春也要留住一個隨時推開你的人呢？以前總有一個人在你身邊陪住你，儘管名義上的也好，你也不是一個人。分手後你就沒有理由再不面對獨立了，當你想傾訴時也沒有一個人當樹洞。

但你還有朋友和家人啊，而且，如果當初是你提出分手的話，便證明寂寞不是分手後才出現，而是寂寞了再加受傷害才想分手。如果是對方提出的分手，你還指望他復合後能給你寂寞以外的東西嗎？當你還打算回到一個傷害你的人的身邊，你只是還沒跌得夠痛。但當你真的痛到頭也不回地離開，只會因愛成恨。倒不如趁大家還是日後好相見時就好好說再見。

即使他待你多麼差，但你覺得只要你們還是「一對情侶」的身份就可以了。當你出現這種念頭，意味着你喜歡他勝過自己。（《分手合約》劇照）

內容提供：流水逝去吻未來

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「分手後還希望吃回頭草 只因你根本還沒跌得夠痛」​】

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