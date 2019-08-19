【花椒之味】25+中女愛情哲學：先要圓滿自己　才有圓滿愛情

火鍋、「中女」與一個要斷不斷，食之無味，棄之可惜的男友，十分「香港」，特別貼地貼心，特別好看。

由許鞍華監製、麥曦茵編劇執導的《花椒之味》，改編自張小嫻小說《我的愛如此麻辣》，由鄭秀文、賴雅妍及李曉峰主演。三姊妹分別來自香港、台灣與重慶，同父異母，在父親的葬禮上相遇，三人一見如故，在父親的火鍋店中，在熱騰騰的蒸氣中，在麻痺與辛辣中，找回失去自己。

生活離不開我執，而故事不能沒有昇華。《花椒之味》的我執有二，親情與愛情，後者較為普遍－到底要不要結婚？愛情在最後是不是都會歸於平淡？為何身邊的他總是不合心意？

先要圓滿自己 才有圓滿愛情

時時聽人說，結婚就是找到失去的另一半，那樣生活才圓滿。但若自身殘缺不全，又如何完滿別人呢？

鄭秀文飾演夏如樹似平凡女生，在不完整的家庭成長，與父親相處不來，長大後搬離家庭，有一份不怎樣的工作，家中的事成了擦不掉的疤，就似我們大多數的人，總有些痛處，觸碰便發難。

即使她有一個十分妥當的男友（劉德華飾），照顧她生活所需，在結婚前席，卻吵起來，如樹問：「你是想結婚，還是可以結婚？」為何執著、攤放開來，便回不去了。在故事中，她沒有俗套地找來好朋友買醉解憂，另一位男生也沒有以白馬王子姿態出現，打救她脫離險境。她只是回到自己的家庭，好好地、踏實地解決本來發炎的傷口。

在她解開心結以後，放下對過去的執著，也就發現原來在愛情上的苛求與不滿足，根本是無關對方是否「達標」、想與不想，而是自己本來的缺失，一直都在錯誤的地方尋求。

（《花椒之味》劇照）

+ 6 + 5 + 4

要有選擇 先要自強自立

時時聽說，女生走到某個關口，選擇不多。要是身邊那位安穩妥當，相處尚算可以，便要快快抓牢，因為三十、四十過後，你要另一種生活。

自立自強這等說話，實在老土。現在女生經濟獨立，獨自生活，絕對不成問題，最難過還是心靈上的空洞寂寞。卻從來不知道，找個人互相消磨，是一種奢侈，卻不是必需。「中女」單身，就如在大海中浮游，怕大浪撲來，總是拼命抓緊最近的那塊浮木，卻從來不敢大膽設想－不如我們也做做男生們最嚮往的浪子，未是時候不泊岸。

夏如樹跟由任賢齊飾演的醫生談心，說起與男友的種種，說到一直想到外地旅行，卻只有男友懂得駕車，他卻跟她說：

「就算考不到車牌，（我們）都可以一起旅行，但如果考到，你就可以決定去哪兒。」



或許此刻你缺的不是一個車牌，但可以隨心所欲，想去哪就去哪的「通行證」，叫「自愛」。