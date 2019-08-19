在極重視輩份的韓國，近年興起了姊弟戀的熱潮，就連韓劇《太陽的後裔》、《男朋友》和《經常請吃飯的漂亮姐姐》等都以姊弟戀為題，當中33歲宋仲基與37歲宋慧喬更因出演《太陽的後裔》而相識相戀，並在2017年拉埋天窗，成為一時佳話。可惜，這對姊弟戀閃婚同時閃離，在2019年結束1年多的婚姻，令人感慨。近日，韓國演藝圈又傳來一個令人惋惜的「分訊」，同為閃婚又有「模範夫妻」之稱的34歲女星具惠善與小2歲的男演員安宰賢被所屬經理人公司HB娛樂確認二人已協議離婚的消息。 有人認為閃婚也容易「閃離」，到底是否有根據？

具惠善早前自爆安宰賢向她單方面提出離婚。（tvN《新婚日記》）

具惠善與安宰賢在2015年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》戲假情真走在一起，拍拖一年後，決意成為夫妻，二人邀請了至親好友參加婚禮，更將婚禮費用捐贈給病童。起初二人都不被看好，但婚後二人非常甜蜜，常在社交平台放閃，又一同出席活動，甚至出演綜藝節目《新婚日記》，分享相處點滴，獲得不少粉絲喜愛與好評。

安宰賢曾在節目上指「遇到對的人的話，想快點結婚」（《Happy Together》擷圖）

天意弄人，早前（18日）具惠善突然在Instagram自爆安宰賢因進入倦怠期而向她單方面提出離婚，並公開二人之間的對話，雖然事後具惠善已刪除貼文，但已獲經理人公司證實。

「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想守護家庭（他的公司下周將會發布有關離婚的新聞稿，但我告訴你那些報道都是不事實） 。」可見女方對逝去的愛情多麼不捨。（kookoo900@instagram）

無論是宋仲基與宋慧喬，還是具惠善與安宰賢，兩對曾經的戀人都是因劇相戀而閃婚，難道閃婚真的不會有好結果？

具惠善與安宰賢曾經甜蜜得讓人羨慕。（aagbanjh@Instagram）

外國網站Bridebook.co.uk聯同一個婚禮統籌的應程序找來4000名已婚夫妻進行調查，發現一對擁有「成功婚姻」的夫婦，婚前要花約 4.9 年的時間，才能代表對對方有足夠的認識，行更長遠的路。研究透過受訪夫婦，更得出一個「結婚時序公式」：首先拍拖需要17個月，之後在同居了解22個月，訂婚後20個月就會結婚，所以一對夫婦平均花上 3.5 年的時間相處。另外，受訪夫婦平均在結婚前都有過2段認真的男女關係，相信人和時間都是讓每一個人更清楚自己「真命天子」的最好辦法。

宋仲基與宋慧喬最後也因「性格不合」而分道揚鑣。(kyo1122@instagram)

在美國《Journal of Marriage and Family》中也指交往時間的長短對婚姻品質有直接的影響，相處得愈長的夫婦，離婚率相對愈低，相處超過3年的夫婦，甚至比其他人少於50%的機會離婚。Bridebook.co.uk的研究也指現代的成年人一般都較晚婚，女生由1971年的22.6 歲推後至30.8歲，男生則是24.6歲推後至 32.7歲，與其被一時的「熱戀期」沖昏頭腦，倒不如花更多的時間了解伴侶是否真的是你的「真愛」，而你又想長相廝守的。

點擊重溫二對前情人的甜蜜時刻：

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（資料來源：Bridebook.co.uk）