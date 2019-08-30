【週末好去處】酒店劈價潮　高質打卡4星$400有找　市區有選擇

反對《逃犯條例》修訂運動歷時超過兩個月，間接讓前來香港的內地團減少。酒店業生意減少，不少酒店更「劈價」吸引客人。酒店業迎來寒冬，卻反倒讓香港人喘口氣。香港的土地問題早已不是新聞，情侶「上車」遙遙無期，又付不起香港的昂貴租金。付出數百元，換來在時鐘酒店中片刻的談情空間，清潔度和空間往往強差人意。 這週末，不論是想找間房打打卡或是度過溫馨一夜，港九新界大把選擇。

而質素有保證的香港酒店過往週末房價近乎千元，卻依然一房難求。如今市況慘淡，不少4星的週末房價都是$500有找，在這個週末，不妨預訂酒店，與另一半來趟本地小旅行，支持本土經濟之餘，也讓你可以舒舒服服地和另一半渡過浪漫時光。以下精選酒店評價不俗，可以趁此機會體驗一下。

不少酒店都以優惠價吸引客人。（悅品酒店官網）

香港荃灣帝盛酒店

帝盛酒店是位於大窩口區的4星酒店，由連鎖集團管理，質素和清潔程度都有一定保證。它在2014年開業，屬於新酒店，不怕設施殘舊。缺點是酒店四周沒有大型商場，但提供接駁巴士來回葵芳站，入住當天不妨考慮與另一半到葵廣「掃街」。而經酒店格價網站查詢，這個週末（31/8-1/9）的房價只需$315（未連稅），再搜索9月中旬的週末房價，已經回升到$421。

地址： 葵涌健全街28號

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木的地酒店

這間位於佐敦的精品酒店2012年開幕，裝修風格新穎，有設計感，不如傳統酒店般死板。而且客房空間感偏大，酒店設有天台酒吧，可以趁機和另一半放鬆Chill一下之餘，也可以看夕陽日落。藝術廊重現了香港電影場景，可以拍照打卡。酒店臨近廟街，除了享受酒店設施，也可到廟街吃煲仔飯，回味「香港地」風味。根據Trip Advisor顯示，這個週末（31/8-1/9）的房價只需$500（未連稅），而9月中旬的週末房價，已經回升到$720。

地址：九龍佐敦長樂街 1 號

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悅品度假酒店

這間位於屯門的酒店開業不夠一年，設計頗有心思。酒店大堂以紐約火車站為設計藍本，除了是打卡位，也讓你有置身外國的感覺。客房以不同國家的風格為主題，包括以非洲、日本、泰國及希臘風格，比起其他一式一樣的酒店客房更特別。雖然酒店位於屯門，但臨近西鐵站，地點尚算方便，而且附近有大型商場，方便逛街。這個週末（31/8-1/9）的房價只需$378（未連稅），性價比超高。

地址：香港屯門建豐街4號

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