《被討厭的勇氣》作者說愛情：世上沒命中注定　為何執着一拍即合

《被討厭的勇氣》大受歡迎，除了是「阿德勒心理學」大派用場，就是大家都原來厭倦了討好，要看書來打打強心針，明白「真我」或多或少都有點可惡，卻沒有勇氣被人討厭。 事隔6年，作者岸見一郎於去年推出新作《為愛徬徨的勇氣》，同樣以「阿德勒心理學」解構愛情，語重心長地說明－你的愛情令你煩惱？那正常不過！世上哪件事不會呢？

（tcsb.tw@instagram）

結婚不是戀愛的目的，不能只談「有勝算」的戀愛

－「遺憾本就無法避免，你愛的是人，不是物品，永遠無法操控對方的心留在自己身上。」

愛情也有「說明書」，這本來有點可悲可笑；不過，要是數十頁能讓你解開心結，或是替讀者打打氣，這樣的「說明書」也實在可愛。

岸見一郎在《為愛徬徨的勇氣》一書中寫道，為愛情定勝負，本來就奇怪。他反思，受傷觸礁就是失敗嗎？愛人被人搶去了，那是輸；愛人待自己不夠好，那也是輸；即使結了婚，也可以不美滿，那也是輸。那怎樣才算成功？然而，受傷觸礁的人往往學聰明了，日後便只談「有勝算的戀愛」。

但岸見一郎分享，有學生跟他說去算命，看看自己會不會跟現在的男友結婚。「是否喜歡對方？是否想借此在對方身上得到甚麼？如果是的話，又是甚麼？」他道，這等她都沒有想過。但他分析，為何那女生要執着於結婚呢？即使結婚了，也有不幸福的可能。而人的心意並非固定不變的，而人生最有趣的地方，就是不知道未來會怎樣。

算命結果是：「她結不成婚。」他立即說：「太好了！」因為，要是算命說她會跟他結婚，她大概就不會努力了；但如果算命的結果是他不會跟她結婚，而她還是很想結的話，就會非常努力地經營。他在書中寫道：「戀愛中最現實的地方，就在於你放手了，對方也確實會離開。可是遺憾本就無法避免，你愛的是人，不是物品，永遠無法操控對方的心留在自己身上。」

【點圖即看．愛情心法】更多岸見一郎的「戀愛指南」==>

戀愛並不特別：你在其他關係中遇到的問題，也會在戀愛中遇到

－「愛只能經歷，無法擁有。」

戀愛與別不同，的而且確，讓人牽腸掛肚，求之不的，輾轉反側。但過份美化戀愛這回事，情人眼裏容不下半顆細沙，反倒矯枉過正。於是，有人一與情人稍有不順心地方，便想要分手，結果一樣的事情不斷發生，道理簡單不過：哪有完美情人？更別論大多數人不喜歡自省。

戀愛是特別，但也可以不特別，不特別在它也不完美。岸見一郎分享，你在其他關係上遇到的問題，也必須軟硬兼施地解決，為何換了是情人，偏再執着「一拍即合」呢？

記得在艾倫狄波頓在《我談的那場戀愛》中以哲學解構愛情，說其實相遇沒有命中注定，是因為喜愛，所以偏執地相信對方是獨一無二；可是當你不再相信那人是命中注的時候，那便是不再喜愛了。而岸見一郎也在書中說類似的，寫「『命中注定的人』並不存在—並非真有命中注定的人，而是我們決定了對方就是那個人。」

既然是我們自己選擇，又哪有甚麼「天作之合」嗎？很多很多的偶然，才會造就一次相遇，多浪漫；換句話說，即稍一偏差，二人便成陌路人，轉角另一位陌生漢或已成了另一位「命中注定」，又是多無常呢？

岸見一郎在《為愛徬徨的勇氣》的序中寫道，很多故事與電影只寫愛情的悲劇，幸福卻只是輕輕一句「從此便開心快樂地生活下去」。然而，所謂的幸福，應該是一個努力的過程，而不是一個終點。