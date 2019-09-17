情侶有「夫婦相」反映戀愛愈甜蜜﹗研究：幸福秘密早已潛在DNA

有沒有發現，身邊的愛情長跑甜蜜情侶，或結婚多年的恩愛夫妻隨年月增長，長相愈來愈相似，可說有一副「夫妻相」？有研究指，原來雙方愈似樣，反映關係愈幸福親密。而且最值得讓我們關注的是「夫妻相」的秘密在於彼此的DNA。

當兩個人相處的時間愈長，長相就會愈來愈似？你相信擁有一副「夫妻相」的情侶或夫婦的戀愛生活是幸福非常嗎？原來這個議題在科學領域早已經發現了不同的原因和結果。

Angelababy和黃曉明的五官真是有幾分相似 (FB@therealangelababy)

情侶出現「夫妻相」的4大原因：

1：共同生活或經歷長 共享的情緒導致面部表情和皺紋分佈相似

宋熙年和陳智燊相愛已久，愈來愈有「夫婦相」 (ig@chanjason_)

美國社會心理學家 Robert Zajon有關《愈長姻婚的夫婦看起來很像》的一項面部相似性研究報告表示，透過比較結婚當天情侶的照片與25年後拍攝的照片，結果發現25年前夫妻在面部毫無相似之處。但25年後，夫妻看起來卻出奇地相似，正正是因為情侶或夫妻在經過長時間的相處，透過共享的情緒導致了面部表情和皺紋分佈相似，所以共同生活或經歷愈長讓彼此更為相似。

如果關係擁有滿滿的幸福感，相處愉快，彼此共同感到快樂，情緒經常都一致，久而久之，面部特徵都會慢慢相似。

【點擊看】研究報告中的夫妻，25年前後外貌的分別：

2：我們喜歡和自己相似的人一起

陳茵媺和陳豪結婚多時依舊十分的恩愛，而且兩人性格也是好動，難怪生了三個孩子也幸福依然 (@aimeechan_official)

東方人自古以來就有一個根深蒂固的思想，就是「竹門對竹門，木門對木門」。即使拍拖的目的不是為談婚論嫁，而是為了感受戀愛時的幸福感，但人們依舊也是偏向喜歡或選擇和自己相似的另一半去拍拖或結婚，不論是教育水準、樣貌水平、年齡或臉型等等，這個原因是有科學的根據的。

根據心理學家 Justin Lehmiller在其一書《告訴我你想要什麼》表示，人們自然傾向於自己熟悉的人，我們熟悉的往往就是我們喜歡的，被吸引到的東西，而且整個過程都是腦部潛意識所控制的。即使有人說過拍拖結婚時，應該找能夠補足彼此性格缺陷的伴侶會更好（例如順從與控制），但他的研究報告指出，一個值得思考的結論就是，我們對自己的樣貌感到很熟識，而當人們看到和自己擁有一些相似樣貌特徵的人時，我們也會容易對他產生好感，繼而選擇進入下一步的關係。

3：相處得愈快樂，情侶看起來就愈像

鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差22年也不成問題，只要相處得越快樂就會越幸福(ig@ghlchan)

有人認為，一對情侶或夫婦愈來愈幸福的話，他們看起來就愈像。這也可能是關於情感面部鏡像理論（emotional face-mirroring），情感面部鏡像理論基於一個基本原理，它指出我們會模仿周圍的人，而且我們更是無意識地模仿伴侶聲音的語調，或複製男朋友在酒吧的立場，因此模仿行為是意味著情侶雙方是聯繫在一起，讓我們感覺自己是同一個的一群。當情侶或夫婦相處之間更熟悉彼此的時候，彼此調和也經常反映彼此的習慣和肢體語言，讓到關係上有情感的安慰和信任，也會加深他們之間的情，相處得也會更快樂。

4：幸福戀愛的秘密在於相似的DNA

黎諾懿和港姐老婆婚後也是甜甜蜜蜜，更生下兒子「小春雞」 (ig@lokyilai)

原來在戀愛關係當中，人們也會受到自己和伴侶遺傳傾向的影響，也會導致相貌更加的相似。耶魯大學的研究人員在2019年進行的一項《婚姻愉快？遺傳學可能扮演一個角色！》的新研究，當中發現基因在幸福戀愛關係或婚姻中可能產生重要的作用，這個研究共調查了178對年齡介乎在37歲至90歲之間的已婚夫婦，瞭解他們在婚姻中的快樂程度。

研究人員採集了他們的唾液樣本來測試他們的基因，結果發現傾向表示對婚姻滿意度很高、有安全感的夫妻，體內的催產素基因發生轉變，導致配偶在關係中少了焦慮的依戀，進一步強化他們對婚姻是幸福和健康的信念。而呼應上文第一個出現「夫妻相」的原因，當彼此都在關係感到幸福，共享快樂情緒，表情和皺紋分佈相似，便出現「夫妻相」。可見，催產素基因發生轉變的人，出現「夫妻相」的機會相對高。

資料來源：《NEW YORK POST》，《Yale News》，《The New York Times》

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