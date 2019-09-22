超寫實戀愛日常：「食咩好」說無所謂都是騙人　男友拍照總是醜

說女人是世上最麻煩的生物之一，相信連女生本身也覺得這個說法不為過。尤其是談戀愛後，總會忍不住對另一半撒嬌，流露出小任性的一面。然而，在另一半眼中，你即使麻煩也很可愛。

來自比利時的插畫家Bella Sriwantana在Instagram「bella.illustration」上描繪了女生既「麻煩」又可愛的一面，相隔萬千里的她，也能畫出令香港女生共鳴的插畫，每每看到她的作品都會忍不住會心微笑，或許這正正就是女生之間的「共同語言」。Bella坦言起初畫畫時一直尋找屬於自己的風格，也因此而覺得壓力很大。後來，她嘗試以自己的日常生活作為靈感，畫出充滿幽默感的作品。畫畫，從此變成了一件樂事。

Bella的插畫引起不少女生共鳴：自己的頭像永遠很完美，但被Tag的照片永遠很醜。（IG@bella.illustration）

現在Instagram上擁有1萬9千個粉絲，除了自己，她的男朋友也是插畫中不可缺少的男主角。她畫出了兩人之間超寫實的戀愛日常，讓不少觀眾大呼「這就是我和男友」。約會時，男友問你「食咩？」，你總是回答無所謂，但當對方提出建議後，你又會以「前幾日先食完」、「唔想食」一一反駁；當你為男友拍照時，總是能拍出對方帥氣的一面，但他卻總是把你拍的很醜。從這些插畫中，你或許可以找到些似曾相識的感覺......

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Bella不僅僅記錄了與男友的戀愛日常，也以幽默的方式記錄了作為女生的煩惱和矛盾。女生貪靚是本性，每次出門都把頭髮夾好，弄成一頭漂亮的卷髮，但潮濕的天氣卻令你的髮型秒速被摧毀。每次用睫毛膏，總是會不小心把臉弄髒。喜歡穿Jumpsuit（連身褲），卻又嫌去廁所麻煩。每一張插畫都能找到自己的影子，笑一笑，也能為你找回生活的力量。

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