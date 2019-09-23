【田蕊妮】14年不完美婚姻見證真愛：我老公由一個X街變成一個人

田蕊妮（阿田）入行後多以演員姿態展現在觀眾前，鮮少人知道她是因參加《未來偶像爭霸戰》歌唱比賽而踏足娛樂圈。近年來，她得到唱片公司賞識，推出個人專輯，觀眾才欣賞到她除了有演技，還有好歌喉。而她更於日前舉行首場個人演唱會，阿田用一首首歌曲串連起自己的奮鬥史，當然也少不了對丈夫杜汶澤的真情剖白......

田蕊妮首次開演唱會，杜汶澤當然也有到場支持。（01眾樂迷/葉志明攝）

説起杜汶澤與田蕊妮這一對，至今仍有人說「不般配」，兩人因為亞視結緣，當時杜汶澤欠債累累，阿田卻是大好前途的花旦。他們的愛情絕對不是香港「最後一個童話」，只是這樣「不完美」的愛情，卻比任何一個童話更加堅韌。

從前，他是個X街...

在觀眾角度而言，杜汶澤天生就適合娛樂圈，在幕前帶給觀眾無窮歡樂，退到幕後又能創作出如《空手道》這般意義深重的電影。不論當演員、導演、主持人他都得心應手，唯獨是為人丈夫，偏偏不算稱職。兩人相遇之時，正值杜汶澤最潦倒的時候，當時他因為拍攝《我和殭屍有個約會》而開始為人認識，但欠下「貴利數」的他也因此而被「追債」，當時引起一時轟動。而在演唱會間場時間，播出好友眼中的「杜汶澤與田蕊妮愛情故事」，曾經提及阿田屋企人不太讚成她與杜汶澤在一起。即便如此，阿田仍不願旁人看法與杜汶澤拍拖。

旁人總是看不到杜汶澤的「好」，其實細看他的社交平台，有不少愛妻事跡，點擊看......

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兩人共過患難，2005年步入教堂，阿田的婚禮歌是《守望杜田》，寓意寄望婚姻生活可以簡單幸福。杜汶澤因演出《無間道》傻強一角走紅，當時正值「收成期」，擁有名利卻未有及時回報阿田這個身邊人，甚至出軌偷食。阿田在不同訪問中都坦言自己想過離開對方，後來杜汶澤事業走下坡，又患上罕見疾病需要停工，她卻因為「義氣」而留下。

田蕊妮坦言杜汶澤讓自己變得更勇敢，她之前更為專輯拍攝全裸封面。（IG@@tinyuilee）

時間，就是愛情最大的考驗

當你想分開時，因種種原因分不了；有人明明相襯，卻種種原因擦身而過。看似沒必然，其實更沒偶然，這就是愛情。

名利蒙蔽眼睛，患難之際，杜汶澤終於感受到田蕊妮的不離不棄，他在阿田演唱會上送上VCR真情剖白，直言一生最大的成就是娶到田蕊妮。阿田也坦言「結婚14年，我老公由一個X街，變成一個人，甚至喺我心中係一個好好嘅人！」在旁人眼中，阿田是個一直等着對方成長的好老婆，然而，她卻坦言杜汶澤也令自己成長不少。她由「連決定都不敢做」的女人，到今天成為勇敢的田蕊妮。踏入女人四十的她，依然勇敢地活出真我。在今年，她更獨遊西藏一個月，杜汶澤都説她「已經長大了」。而一向形象火爆的杜汶澤，結婚以來沒有對她發過脾氣，阿田曾經在TVB節目《兄弟幫》中提及，自己過往每朝都對杜汶澤發脾氣，但對方卻循循善誘勸她改善「起床氣」，漸漸阿田變得有耐性，她也坦言不少壞習慣都是丈夫幫自己改掉。幸福就是如此，兩人因為彼此變得更好。

這一年，有不少被稱為童話愛情的夫婦最終也分開，不少人大感惋惜。假裝成為人前恩愛的夫婦不難，但在人後，兩個人也能花心思、時間磨合，患難之際仍願陪伴對方，在關係裏共同成長，才能成就一段不是「空有表面」的愛情。