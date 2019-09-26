【交友App副作用】過度期望只會致反效果　不當使用易患抑鬱

現在Tinder、SweetRing 、JustDating等交友App愈趨普遍，不需出門交友，還可以自己挑選想要聊天的對象，是許多人相當喜歡的交友方式。但是，長期使用這種新式的交友方式，竟會造成負面影響。

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現在Tinder、SweetRing 、JustDating等交友App愈趨普遍，不需出門交友，還可以自己挑選想要聊天的對象，是許多人相當喜歡的交友方式。但是，長期使用這種新式的交友方式，竟會造成負面影響。（《紀念日》劇照）

1、從「談場戀愛」到「放棄戀愛」

使用交友App，無非是想尋找一個與自己匹配的單身者，談一場浪漫的戀愛。在尋覓過程中，滑動照片挑選對象，對那個素未謀面的他/她，投放了過多的期待，幻想對方就是自己要找的那個人，最後迷戀上一個「幻想」。在選擇或被挑選的狀態中，重複着與陌生者引起連結，或又再度重回陌生的循環狀態，在每一次花時間並交出真心給予對方後，結果又不了了之。經過無數次的失望後，漸漸地，自己被沒有結局的循環消磨掉。

當你開始放棄以戀愛為目標去使用交友App時，你會發現能遇見當朋友的機率都很小，因為大家都是抱着找戀愛對象的心態。

經過無數次的失望後，漸漸地，自己被沒有結局的循環消磨掉。（《失戀33天》劇照）

2、容易焦慮，心情起伏大

交友App雖然能與自己心水的對象聊天，相互了解，但有時太過投入，很易被對方的一言一行牽動心情。或許因為對方沒有回覆訊息，或是突然消失而感到憤怒，或是被直接的拒絕感到失落。在「等待」的過程中，你對對方有無限的期待與幻想，所以當對方的行為與你期待的有落差時，便會產生不安與難受的心態，心理的擺盪起伏很大。長期而言，這種情緒壓力會使人容易患上抑鬱症。

當對方的行為與你期待的有落差時，便會產生不安與難受的心態，心理的擺盪起伏很大。（《29+1》劇照）

3、博取關注，失去自我

交友App以「你揀我、我選你」的方式運行，在挑選別人的同時，也會希望別人能選擇自己，於是浮現「想被認同」的欲望。開始注重刊登的照片是否吸引、文字用詞是否有趣、獨特，甚至會有跟風，改變自己的風格，以迎合其他人的品味。這些行為扭曲了真正的自己，為了求得關注塑造虛假的自己，這樣真的能找到真愛嗎？

這些行為扭曲了真正的自己，為了求得關注塑造虛假的自己，這樣真的能找到真愛嗎？（kanahoooo微博圖片）

若有以上的症狀時，代表過分地依賴交友App。其實，只要輕鬆地使用交友App就沒有問題了。不需要把每個同意聊天的人都當作交往對象看待，純粹就是交朋友，合得來則進一步見面，沒話聊也無所謂。也不要太在意交友軟體上的一字一句，被人拒絕並不代表你沒有魅力，有可能是對方手滑，或只是你剛好不是對方喜歡的類型。適當地使用，也要適當地休息，不要再為了虛擬的App懷疑自己的魅力！

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「用交友App會戀愛冷感？謹慎玩才健康」​】

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